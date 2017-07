¿Quién pone sobre la mesa el nombre de Penev?

La realidad siempre supera a la ficción. Desde que Vidagany no está en el club, que Peter Lim tiene pensado vender el Valencia. Esa ha sido la causa que ha provocado el efecto. Ni más ni menos. Antes no, antes el proyecto era poco menos que delicioso y por parte del propietario no había un solo indicio que nos hiciera pensar en que el hombre se plantee vender el Valencia, que se ha rendido o que ha perdido la ilusión. ¡Ni un solo indicio! No tardará alguno en asegurar que los supuestos problemas que el amigo Lim tiene en la bolsa de Singapur con sus empresas son la consecuencia de haber despachado a Dami porque sin el presidente susurrador en la sombra, el Valencia y Meriton van a la deriva. Todo esto no hace más que obligarme a pensar mal, y desde ese punto de partida trato de calibrar cómo serían las llamadas del susurreante para que lo que hace muy poco era blanco reluciente sea hoy negro pringoso. Fíjense si soy mala gente que hasta pienso que detrás de los que ahora dicen que el Valencia se vende -y antes cantaban las bondades del proyecto- sigue estando Vidagany. ¿Puedo probarlo? No, pero chico, es de una lógica aplastante... «lo están vendiendo, hazme caso». Y le hacen caso.

Un agente búlgaro

Alguien tiene que ser...

Latchezar Tanev, más conocido como Lucho Tanev, es el agente búlgaro que ha hecho la operación de Penev en el Mestalla.

Tanev es agente FIFA, vive en Barcelona, y jugó en el Sabadell. Ademas, Tanev es amigo de Joan Laporta, ese que nada tuvo que ver con la llegada de Alexanko al Valencia. ¿Quiere decir esto que el fichaje de Penev lo ha hecho Laporta? Hombre, no seré yo quien diga eso porque no lo sé y sobre todo porque al final uno u otro ha de ser quien ponga el nombre encima de la mesa, pero sí quiere decir que el director de la Academia poco ha tenido que ver con el fichaje del entrenador del Mestalla. Por lo demás, con que Penev sea capaz de inculcar a los chavales del Mestalla la mitad de la ambición que él tenía como futbolista, me sobra. Bienvenido a casa Luobslav Mlandenov. Admito que con él no soy objetivo, me puede el hecho de que fue el primer jugador del Valencia que me hizo ir a Mestalla cada domingo para verle jugar, el primer jugador del Valencia que me hizo decirles a los del Real Meseta y el FC Valors, Penev juega en mi equipo y no en el vuestro... y esos recuerdos son míos y para siempre.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.