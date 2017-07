Lim, Marcelino solo necesita un poco más...

Hasta que Peter Lim me demuestre lo contrario pensaré que No porque me sobran los motivos para ello. Quiero decir que hasta que el Valencia no diga de manera oficial que el propietario va a invertir algo de dinero líquido para hacer un equipo mejor, no lo creeré. El plan es vender para fichar y en ello están. Y creo que dentro de esos parámetros, y dentro de lo que cabe, lo están haciendo bien, o mejor dicho, Marcelino está haciendo bueno el trabajo de Mateu Alemany.

Con bien poco, el entrenador asturiano ha logrado que al menos durante unos días, estemos deseando que el haya partido del Valencia. ¿Se imaginan el tiempo que hace que no pasaba eso? ¿Cuándo han tenido ganas de que llegue tal día a tal hora para ver jugar el Valencia? Pues eso ha logrado Marcelino y tiene mérito, pero pasa que no por ello me quita el enfado. Es más, me lo multiplica, porque da pena ver que con un poco más por parte de Peter Lim, el Valencia podría dar un salto cualitativo para competir de verdad con equipos como el Sevilla o el Villarreal. Sí, han leído bien, a d día de hoy -y espero equivocarme- no veo al Valencia compitiendo directamente con Sevilla y Villarreal, y creo que el Atlético se nos ha escapado definitivamente. Dime pesimista, pero es lo que creo.

¿Que el fútbol afortunadamente es muy raro y no es matemático y llega el mes de enero y el Valencia está compitiendo por la Champions? ¡Claro! Pero la realidad es que hoy, el Valencia solo ha fichado un portero. Y no lo digo porque quiera desesperar al personal, es simplemente que con lo poco que se ha hecho hasta ahora ha habido tal mejoría, que da rabia contemplar que Peter Lim tiene al Valencia abandonado y está más centrado en sus negocios de Singapur, por mucho que tiene toda la lógica del mundo que el hombre se preocupe por su empresa inversora de bolsa. De hecho es tan lógico eso como lógica la rabia o impotencia que pueda generar al aficionado. Sinceramente creo que el Valencia de Valencia no está trabajando mal, pero le falla el discurso, síntoma de que el proyecto no termina de estar definido.

El asunto del estadio vale como piedra de toque, y me explico: si el dueño tuviera un plan para el Valencia y dijera señores aficionados, la prioridad ahora no es el estadio, es levantar el equipo, queda aplazado el asunto hasta mejores momentos, hasta se podría entender, pero como no dicen nada, te hace pensar... y pensar mal.

