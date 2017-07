Mateu, ¿por qué había prisa en fichar a Neto y no en fichar un medio centro?

No descubro nada si digo que gran parte de los males que afectan ahora al Valencia son consecuencia de la mala gestión de Peter Lim, pero hoy me apetece entrar en temas de los que de momento poco se ha dicho. Y tampoco descubro nada si digo que hay cosas en el Valencia que no funcionan, y curiosamente, no funcionan las que mejor deberían funcionar, es decir, la estructura deportiva. ¿Se acuerdan de la famosa secretaría técnica que había montado el Valencia y que iba a ser el pilar sobre el que se apoyaría el nuevo proyecto? Pues nada de nada. Ahora les cuento.

Con respeto

Que conste que tengo cero intención en faltarle el respeto a nadie, ni al que manda en la secretaría técnica, el Director Deportivo José Ramón Alexanko -que por otra parte haría bien en calmarse y darse cuenta de quiénes son sus enemigos y dejar de buscar fantasmas entre los periodistas que van a la ciudad deportiva-, ni tampoco a Vicente o al resto de técnicos ojeadores, lo que hago es contar lo que sé a riesgo de que me pueda equivocar, pero me temo que ellos lo saben mejor que yo. La realidad en estos momentos es que las decisiones deportivas del Valencia no las toman el entrenador y el director deportivo por consenso después de un trabajo hecho por toda la secretaría técnica. Las decisiones deportivas del Valencia las toma Marcelino, y el director general, Mateu Alemany, le dice si lo que quiere encaja o no encaja en los parámetros económicos que a él le ha marcado Peter Lim. Alemany confía en que habrá dinero porque venderá futbolistas –o los venderá Mendes-, pero para ello es necesario que saque algo más de lo que ha sacado por Ryan, por Enzo Pérez y por Diego Alves. Lo dije una vez y lo repito hoy, yo también sé regalar jugadores.

¿Es bueno o malo?

Llegados a este punto, la pregunta es: Que las decisiones en materia de fichajes las tome solo el entrenador ¿es bueno o es malo? Pues mira, el fútbol es tan puto, que lo dirán los resultados. Si el Valencia gana partidos será bueno y si no gana partidos será malo. Si Neto las para la estructura deportiva será buena y si no las para será mala. Sé que es un análisis simple, pero el fútbol es lo que tiene. Dicho esto, me apetece ir un poco más allá.

Siempre Lim

Para empezar, que el director general del Valencia y su entrenador no tengan demasiado en cuenta a la dirección deportiva del club tiene un origen, y no es otro que Peter Lim y Layhoon. ¡Unos linces son los dos! Nombraron al director deportivo antes que al director general y claro, cuando llegó la hora de elegir el entrenador, llegó también el primer desencuentro. Lo niegan, pero es real. En mi pueblo no tenemos empresas que coticen en bolsa ni somos capaces de interpretar los balances financieros, pero sabemos que lo normal es nombrar un director general, que el director general elija un director deportivo de su confianza y que los dos, director general y director deportivo, elijan un entrenador. Esto provocará que las diferencias de criterio que haya entre ellos, que las tiene que haber lógicamente y hasta es bueno que las haya, se limen. Para que lo tengan claro, ahora en el Valencia el director deportivo no se sienta con el entrenador para tratar de convencerle de que este futbolista que al técnico no le termina de gustar es el que necesita el equipo, y acompaña y respalda su opinión con todos los informes sobre el futbolista en cuestión que durante la temporada han hecho los ojeadores que trabajan para el club. Eso no pasa.

Hola Mateu...

Deciden Marcelino y Mateu. Y Alexanko propone y trata de hacer gestiones. Y desde ese punto de partida, hay cosas que chirrían. Chirría que los dos, digo Marcelino y Alemany, hayan tenido tanta prisa en fichar a un portero, o digo mejor, en fichar a Neto, y que no hayan tenido tanta prisa en fichar un centrocampista defensivo. ¿Por qué tenemos que esperar a que el Inter descarte a Kondogbia o el PSG a Krychowiak o el Atlético a Vietto y no podemos esperar a que se descarte a Areola o a otro? Si lo piensas un poco, es incongruente tener que esperar a que los equipos grandes descarten centrales y mediocentros y al mismo tiempo tener prisa por vender a Ryan y fichar a Neto. Sobre todo porque porteros había y centrocampistas que jueguen de pivote no. Mateu, si no lo sabes yo te lo puedo explicar. Y el hermano de Kondogbia también€

PD: Seguro que lo sabe. ¿Sabe también qué representante se ha hecho recientemente socio de la empresa que representa a Neto?

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.