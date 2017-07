La cara dura de Relaño y el Villarato

Qué es el villarato? Pues lo que les dé la gana al director del Diario As y al director del Marca. Más claro no lo puedo decir. El Villarato lo inventó Alfredo Relaño, director del Diario As, para contrarrestar de una manera u otra, es decir, para contrarrestar con mentiras, las victorias del FC Barcelona de Guardiola. Del FC Valors poco les puedo decir que no quede perfectamente resumido en una portada de este periódico que titulaba ´Farça´, pero una cosa es lo que me parezca a mí el FC Valors y otra cosa lo que diga desde la meseta el nacionalmadridismo, que ya saben que soy muy fan de esa frase de ´Ensayo sobre la lucidez´ de Saramago que dice que «los de la capital creen tener al rey en la barriga solo porque la casualidad quiso que nacieran en el centro». El caso es que el sábado por la mañana, mientras paseaba al perro junto a la playa tratando de evadirme del mundo mundial sin conseguirlo, alguien me dijo «pierde algo de tiempo leyendo a Relaño hoy». Y eso hice al llegar al periódico, en vez de escuchar ´Borracho de la madrugà´ de Poncho K antes de arrancarme, perdí el tiempo leyendo al menda. ¿Conclusión? Pues que llevo una mala baba encima que ya veremos cuándo se me pasa. Jamás había imaginado que se podría tener la cara tan dura. La realidad siempre supera la ficción.

Mi villarato

Relaño ha estado diciéndole al mundo que un equipo de fútbol le ganaba las ligas al Real Meseta porque le beneficiaban los árbitros para no tener que decirle a sus lectores que ese equipo, el FC Valors de Guardiola, jugaba muy bien a fútbol y le ganaba al equipo de Florentino porque era mejor, porque tenía a Xavi e Iniesta en plenitud, a Busquets y a un tal Messi. Y a eso, lo llamó Villarato. Que los árbitros benefician al FC Valors no hace falta que lo diga yo, pero vamos, que lo diga uno de los gurús del nacionalmadridismo es de coña. Lo que intento decir sin ser demasiado faltón ni terminar en la trena es que más allá de que Guardiola triunfe o fracase en el Bayern o en el City, aquel Barça forma parte de los grandes equipos de la historia del fútbol, no sé si el primero o el décimo. O el vigésimo, pero es, sin duda, uno de los equipos en los que detenerse si se hace un repaso histórico de este deporte porque tras él, se generalizó la presión en la salida del balón del rival y la presión tras pérdida, y encima, hubo una temporada que ganó todos los títulos en los que compitió. Hoy en día no hay equipo que no presione a los centrales rivales cuando tienen la pelota para dificultar que la saquen jugada limpia y por lo tanto para que el juego sea más impreciso, y encerrarse atrás ha dejado de ser una estrategia o manera de entender este deporte y se ha convertido en un recurso durante un partido. A mis cuarentaypocos tacos me da para recordar épocas en que encerrarse atrás era el recurso de muchos equipos. Y no es ni peor ni mejor, es diferente, en lo que a mí respecta, tan válido me parece esperar atrás y salir a la contra como ir arriba a presionar al rival, al final es casi cuestión de gustos€ y de resultados, pero echo la vista atrás y percibo un cambio en lo que a la manera de jugar a este deporte se refiere.

Justificar la derrota

Trato de decir que aquel equipo ayudó a generalizar la presión arriba y la presión tras pérdida y ante ello Relaño lo que hizo fue inventar el Villarato para primero justificar al Real Madrid y segundo dar de comer a su gente. Relaño decía que detrás de las derrotas del Real Meseta estaba Ángel María Villar, presidente de la Federación Española, organismo que controla los árbitros. Es decir, decía que por orden de Villar, el Barça de Guardiola ganaba la Liga. Contribuyó a su mentira interesada su particular bufón, Tomás Roncero, con el inestimable altavoz de Pedrerol, al que ahora aúpa Ferreras, director de La Sexta y amigo del alma de Florentino. Al de la foto de Mou no lo cuento para tan altas estrategias porque da para lo que da. Un telonero. Pues bien, ¿quieren saber qué es para Relaño el Villarato ahora que han metido en la cárcel a Ángel María Villar por presunto fraude económico en la Federación Española? Lean esto: «Por ahí anda, en 44 folios, fríamente detallado. El que tenga interés en el detalle, lo tiene a mano, accesible vía internet. Es el auto del caso Villar, una descarnada radiografía del ´villarato´, ese sistema clientelar, caricatura del caciquismo gallego del siglo XIX. La lectura de esos 44 folios es extremadamente reveladora. Para el que no haya vivido de cerca estos desafueros puede resultar algo extraño, pero merece la pena leerlo. Esos 44 folios son mucho para según quién, pero son muy buenos para saber quién es quién en esto. Al fin y al cabo, son muchos años de ´villarato´ sometidos a examen».

Alfredo, no te flipes

Me reafirmo en lo anterior, hay que tener cara dura para engañar al personal así. Alfredo, el Villarato que tú inventaste en el Diario As decía que los árbitros perjudicaban al Real Madrid y beneficiaban al FC Barcelona por orden de Villar, déjate de caciquismos que lo tuyo era mucho más simple e interesado€ en mi pueblo lo llamamos llorar. No presumas ahora.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.