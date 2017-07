¿Se puede dudar de un proyecto en julio?

Como nos recuerda ´La gran esperanza blanca´ en su excelente canción sobre Kempes, hubo quien dijo que el Matador era un paquete tras verlo debutar en Mestalla en un amistoso de verano. Esa es una historia que conviene tener en la cabeza siempre, pero no tomarla al pie de la letra.¿Perder un partido o dos en pretemporada sirve para enjuciar el trabajo de un entrenador que acaba de llegar? Absolutamente no. Y si es Marcelino en el actual Valencia menos todavía porque se supone que está en plena revolución que no está siendo tal, quiero decir que le prometieron un cambio profundo en la plantilla y de momento han salido jugadores pero solo ha fichado uno; es una ´revolucioncilla´.

¿Se puede enjuiciar en la última semana de julio un proyecto que se supone que empieza de cero? Pues casi casi como lo anterior. Decir en el mes de julio que un proyecto que es a dos o tres años no va a ser un fracaso es algo atrevido, pero pasa que si lo ceñimos al Valencia CF de ahora, conviene hacer algunos matices sustanciales. Lo diré en otras palabras, si el proyecto de Mateu Alemany y Marcelino fuese absolutamente nuevo y empezara de cero y no dependiera de las decisiones de Peter Lim, creo que la gran mayoría de valencianistas no estarían ansiosos en la última semana de julio. En cambio, hoy es 26 de julio y no una gran mayoría, pero me atrevo a decir que un porcentaje considerable está empezando a ponerse de los nervios, y ciertamente me parece lógico. Y el generador de ese nerviosismo no es otro que Peter Lim.

Mientras el Villarreal paga la cláusula de rescisión de once millones de euros de Pablo Fornals, el Valencia está esperando a que alguien le ceda un centrocampista... suena duro pero es la realidad. Y todo porque el dueño del Valencia no pone ni un duro a pesar de que él sabe perfectamente lo necesario que es tener dinero líquido para adelantar operaciones, aunque no es culpa de Peter Lim que a estas alturas solo se haya fichado un portero. No critiqué al Valencia cuando fichó a Neto porque todos pensábamos que poco a poco vendrían más fichajes, pero que a menos de un mes para que empiece la Liga no haya un pivote defensivo en plantilla es como para que se lo hagan mirar, porque portero había uno y centrales, mejores o peores, hay, pero pivotes defensivos no hay ni uno solo... ¿Cómo no va a ser comprensible que haya aficionados nerviosos aunque estemos en julio?

