[Layhoon hace ocho meses] "Podemos presentar el diseño del nuevo estadio en seis o nueve meses"

Viernes, cuatro de noviembre de 2016, comienza la Junta de Accionistas del Valencia y su presidenta Layhoon se arranca con el discurso. De repente, entre grandilocuentes y vacías palabras suelta esto como si esperase que pasara inadvertido: «No celebraremos el centenario del Valencia CF en el Nou Mestalla». Así, sin anestesia ni nada, la presidenta dijo a los accionistas del club que Meriton no iba a cumplir una de las cosas a las que se comprometió al convertirse en propietario del club y uno de los grandes temas pendientes para los valencianistas. Para empezar diré que llega un momento que ya me da igual si en la firma del contrato de compraventa del Valencia pone que el nuevo comprador está obligado a terminar el estadio, si pone que se compromete o si pone que puede hacer lo que le salga de la nariz, y lo mismo me da también si lo pone en inglés, castellano, valenciano o en román paladino. Ojo, que aunque me guste mucho el nuevo disco de Benito Kamelas no soy bobo y sé que si en el contrato pone que es obligado terminar el estadio, no terminarlo es más grave que si pone que hará lo posible para terminarlo, pero al fin y al cabo, lo que queda es la promesa incumplida, una más, y sobre todo, quedan las obras ahí paradas como vivificante caricatura del Valencia actual, por más que nos duela que lo cierto es que duele bastante. Es más, hasta ahora las obras del nuevo estadio eran la vivificante caricatura de un club que estuvo en lo más alto y al que entre unos y otros, unos más que otros eso sí, llevaron a ser vendido en subasta pública. Ahora, esas sobras paradas también les representan a ellos, a Peter Lim y a Layhoon. si hacemos una foto de los responsables de que las obras del nuevo estadio estén paradas ponemos a Juan Soler, a Vicente Soriano, a Manuel Llorente y ya también a ellos dos, a Peter Lim y a Layhoon. ¡Es su último éxito!



Las promesas

Aquellas palabras de Layhoon fueron una bomba dentro de una Junta en la que los accionistas, a modo de resumen, le dijeron a Meriton «cumplan con lo que prometieron», y claro, en la rueda de prensa posterior a la junta en cuestión se vio obligada a matizarlas porque, como era de esperar, fue la primera pregunta que le plantearon los compañeros si no recuerdo mal. Pues bien, esto dijo la presidenta y ´embajadora´ de Meriton sobre su anuncio de no terminar el estadio cuando el Valencia cumpla cien años: «Queremos que sea una sorpresa el aspecto, haremos una presentación pública. Yo sólo he visto el diseño del concepto y no del detalle. Podemos presentar el diseño en seis o nueve meses. Es el concepto lo que hemos acordado con el arquitecto, que ahora debe seguir trabajando. Ahora necesitamos el diseño del detalle y luego los permisos necesarios. A partir de ahí podremos empezar las obras». Echen cuentas porque si cumplen con lo que dijo Layhoon, cosa que dudo, en nada tenemos proyecto para que se reanuden las obras del nuevo estadio€ ¡Hoy no, mañana!



El silencio de Murthy

De ese proyecto o de esa intención nada sabemos. Es más, Layhoon ya no es la presidenta del Valencia, pero valga como prueba que su sustituto en el cargo, Anil Murthy, el día que fue nombrado presidente de manera oficial hizo un discursito que el club difundió a través de los canales oficiales en el que además de anunciar grandes ajustes económicos, olvidó hacer mención alguna al nuevo estadio. Repito, un presidente nuevo del Valencia puesto por Meriton después de que Meriton dijera en noviembre que hay un proyecto para reanudar las obras del nuevo estadio cuya presentación debería estar al caer, nada dice al respecto. ¿Puedo dudar? Absolutamente sí. Y si en unas semanas presentan el proyecto en cuestión pues habrá quien me recuerde estas ´letras arrejuntadas´ y además con razón. Pero me temo que en este caso arriesgo poco.



Como Llorente

Que Meriton se haga el ´longuis´ con lo del estadio -como Llorente admitió hacerse el ´longuis´ con la deuda de la Fundación con la Generalitat- tiene un fondo que tira para atrás y apesta a ´lo mismo me da que me da lo mismo el Valencia´. No sé si al dueño le da lo mismo porque no se pronuncia ni estoy, afortunadamente, en su cabeza, pero huele a lo que huele si lo unes a que no pone ni uno para poder hacer buen equipo y lo fía todo a las ventas, y si lo unes al hecho de que ni los viejos del lugar recuerdan la última vez que pisó Mestalla. No vino ni para apoyar al equipo cuando coqueteaba con el descenso€ eso sí, desde el club se apelaba a la patata de los aficionados para animar al equipo en tan delicada situación. Pero no pasa nada, todos tranquilos que en unas semanas se presentará la maqueta del proyecto del nuevo Mestalla. PD larga: Imaginemos que Peter Lim decide vender el Valencia. Teniendo en cuenta que quien le lleva los asuntos es Layhoon y que él solo se mueve si es para fichar o vender jugadores como en el caso de Paco Alcácer, quien debería negociar con Pepito de Museros si por ejemplo Pepito estuviera interesado en comprarlo, sería Layhoon. Pero claro, si Layhoon pertenece al Valencia no puede negociar en nombre de Meriton porque estaría defendiendo los intereses de Meriton y no los intereses de la empresa que preside€ Quiero decir, no puede representar a las dos partes, al Valencia y a Meriton que quiere vender su paquete accionarial del Valencia. Uy, qué despiste, si Layhoon ya no es presidenta del Valencia ni tampoco pertenece a su consejo de administración. Es presidenta del resto de empresas de Meriton, eso sí. ¡Qué despiste oye!

