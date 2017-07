La conclusión es muy clara, hay que fichar

Cero a uno y para casa. Sin jugar brillantemente pero sin que el rival apenas te haga ocasiones de peligro... ¡Da gusto hasta mientras lo escribes! Y ya sé que el partido es de pretemporada pero también sé que el rival era un equipo de Premier y que tras el desastre de la gira por USA y Canadá era el momento idóneo para calibrar dónde estamos. Y aunque sin fichajes, estamos bien. Evidentemente el hecho diferencial es Marcelino pero sea porque ganar mola o porque me hago mayor, lo cierto es que hoy quiero decir que no caigamos en el error decir que si la cosa sale bien es el Valencia de Marcelino y si va mal es el de Peter Lim.

Digamos que es el Valencia y punto. Lo que quiero decir es que si resulta que Marcelino es buen entrenador, hay que recordar también que lo ha traído el Valencia de Peter Lim. Es más, aún no ha empezado a Liga y ya me apetece felicitar a Mateu Alemany por haber apostado ´por el millor regaor del món´ y no por Quique Setién... Volviendo al partido, decía que nos sirve para calibrar que estamos bien porque no hace falta ser un lince para saber que Marcelino se lo tomó muy en serio. De hecho la alineación titular ante el Bournemouth nos da muchas pistas y algunas sensaciones buenas. Por ejemplo que puede recuperar a jugadores como Rodrigo o Medrán, -que volvió a jugar de seis, posición que evidentemente no es la suya-, o que será capaz de sacar la mejor versión de Dani Parejo.

Que Javi Jiménez se ha ganado quedarse en el primer equipo a no ser que fichen muchos centrales cosa que no parece, y que está por ver la posición de Carlos Soler. El canterano tiene pinta de que puede llegar a ser un gran jugador pero creo que su posición aún está por definir. Es más, cada vez estoy más convencido que es un llegador, un André Gomes. En cualquier caso, hay que darle tiempo al jugador y al entrenador. Pero lo mejor del partido es la casi certeza de que con poco que le traigan, Marcelino, hará un equipo competitivo. Lo malo es que nos falta un goleador y las dudas que tengo en que se acierte en los fichajes... Espero equivocarme.