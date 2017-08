Me quedaría con Javi Jiménez de cuarto central

Una reflexión sobre Javi Jiménez. En los partidos de pretemporada que se le han visto, y por razones obvias se le ha visto mucho, ha tenido tiempo de dejar clara una cosa. Tiene madera, es decir, es un futbolista con condiciones para jugar en la élite. No sé si en el Valencia CF actual, en un Valencia que luche por La Liga o en un equipo de primera división que luche por evitar el descenso, pero lo que es evidente es que tiene potencial para estar ahí. Y desde ese punto de partida, y teniendo en cuenta que los fichajes van a ser pocos, baratos aunque esperemos que buenos, creo que el Valencia CF está obligado a invertir en el futuro a medio plazo.

Muy fuerte, sí, pero...

Lo diré de manera más clara, para tener a Rubén Vezo de cuarto central, yo personalmente tengo a Javi Jiménez. Y digo cuarto central porque asumo y espero que entre los tres primeros centrales no estarán ni Vezo ni Abdennour. No quiero ser cruel pero Vezo no va a hacer en el Valencia lo que ya no ha hecho en años anteriores o lo que no ha demostrado en el Granada, donde acabó diluyéndose hasta quedarse sin protagonismo. El portugués está muy fuerte, sí, y se le ve con ganas, pero me temo que de él ya sabemos suficiente como para descartarlo para el Valencia CF. Entendería que a Javi Jiménez le quite el puesto en el primer equipo un futbolista que tenga nivel para el Valencia, pero si la realidad es que no hay dinero, invirtamos en la gente joven y démosle a Javi Jiménez la oportunidad de fracasar en el Valencia CF... Como la ha tenido Vezo, por ejemplo.

Caudal de ilusión

Creo sinceramente que en este eterno verano en el que el Valencia CF apenas puede afontar operaciones de mercado por falta de liquidez, una consecuencia de la desastrosa gestión de su propietario a lo largo de estos dos últimos años que ya van para tres, ver que futbolistas jóvenes y de la casa como Nacho Vidal, Nacho Gil o Javi Jiménez tienen condiciones para luchar por estar en el primer equipo, es lo único que ha mantenido con vida a muchos aficionados. Es el caso también de Nando, con tres asistencias y un gol en la pretemporada. Y el club debería ser consciente de ello, debería cuidar de una manera muy especial ese caudal de ilusión que generan ahora mismo los canteranos mucho más que los fichajes que puedan venir.

