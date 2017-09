Una buena oportunidad para empezar de cero

Me dice Ximo "ara tots se pujen al carro, jo mai me vaig baixar i vaig confiar en Lim sempre" y me hace pensar porque poco antes Jose decía esto otro: "Ojalá Lim nos haya sorprendido. Ojalá nuestros rivales vuelvan a ser Madrid y Barça. Ojalá volvamos a estar arriba. Esa es mi lucha y no otra".

Los tomo a ambos como representantes involuntarios de dos corrientes, y espero que con esto no se enfaden, pero pasa que juntos uno detrás de otro me han inspirado una idea y eso un tipo que ha de escribir a diario no lo puede desaprovechar: ¿Vamos a volver a empeñarnos en tener razón? ¿Todavía no hemos aprendido que con el proceso de venta hemos perdido todos los valencianistas?

Desde ese punto de partida y dando por sentado algo que todavía no se ha confirmado porque no son más que indicios o brotes verdes, pero digo que dando por sentado que Peter Lim ha aprendido y que de la mano de Marcelino y Alemany el Valencia comenzará a resurgir, yo ahora podría decir que lo bueno que vaya a venir de hoy en adelante es gracias a Salvo porque Salvo trajo a Lim y podría decir que los que decían que las dos desastrosas temporadas pasadas eran responsabilidad de Salvo porque se empeñó en traer a Lim deberán decir ahora, como mínimo, que los brotes verdes también lo son. Pero me niego.

Lo siento mucho pero estoy hasta las narices. No quiero tener razón, ni convencer a nadie de nada, he aplaudido la llegada de Lim al Valencia porque pensé que era bueno y he sido muy crítico con Lim porque pensaba que era necesario. Repito que no quiero tener razón, digo como la canción de Leño, que "podría cantarle a los colores de tus ojos y podría llevarte a un mundo extraño de ilusión, pero me conformo y no quiero comerte el coco, te cuento lo que vivo, ¡busco comunicación!".

Dicho de otra forma solo intento hacerle ver a quien me quiera leer que lo tenemos a huevo para empezar de cero. No soy tan estúpido para pensar que el valencianismo va a estar unido de una vez por siempre y hasta el infinito y más allá porque sé que ya desde sus primeros años la afición se dividió entre ´montistas´ y ´cubellistas´, solo digo que a ver si de una puñetera vez superamos el proceso de venta las narices, y lo digo ahora porque creo que es el momento idóneo.

PD: Esto lo entendí cuando vi que el vídeo de Raúl Antón sobre el Valencia hizo reír a todos los bandos del valencianismo...

