Está harta. Dice que se viene. El mismo domingo, que no espera al lunes. Prefiere verlo en Valencia que en Ávila. «Os meteremos tres o cuatro me dicen constantemente». Es mi madre que pasa estos días en el pueblo de mi abuela. No sabe si llegará a tiempo a Valencia para ver el partido pero le da lo mismo. Nada le dije, que haga lo que considere, más que nada porque ella es quien tiene que aguantar tanta soberbia.



Nuevos cachorros

Soberbia que por otra parte no nace por generación espontánea, la generan tipos como un tal Edu Aguirre, el nuevo chico de moda de Pedrerol, que dice lo siguiente: «Para el Valencia el Bernabéu motiva, pero el madridista igual no sabe ni contra quién juega», que es una manera de decirle al mundo que Saramago se inspiró en él cuando escribió aquello de «los de la capital creen tener al Rey en la barriga solo porque la casualidad quiso que nacieran en el centro». En este caso, también se puede aplicar lo de no insulta quien quiere, e incluso parafrasear al sabiondo de Piqué, es decir, que el nacionalmadridismo más tierno e ignorante trate de desprestigiar al valencianismo, «es música para mis oídos». Lo he dicho alguna vez y lo repito hoy, no sé para qué hace Pedrerol esos editoriales en los que pone cara de que le interesa el Valencia y su afición, luego va cualquiera de los suyos y le tira todo el teatro por los suelos. ¡Organización Josep, organización! Por otra parte, bien harían los cachorros de las nuevas juventudes nacionalmadridistas en documentarse porque últimamente les hemos dado más de un susto. Parece ser que luego el tipo se acobardó y quiso recular, pero ya se sabe, «els xiquets i els bufats, diuen les veritats».



No quieren al Guaje

Y música para mis oídos es comprobar que la Caverna está que trina porque Lopetegui ha convocado a David Villa para la selección española. Cómo será la cosa que antes de que el seleccionador nacional diera la lista en Radio Meseta alguno pedía que llamara a Borja Mayoral o a Mariano. Por si alguno anda despistado, Borja Mayoral está en el Real Meseta y Mariano estaba en el Real Meseta. Despejadas las dudas, un aplauso de los gordos para el seleccionador nacional, ese que cuando SUPER publicó que quería fichar el Valencia, Layhoon se puso celosa y de los nervios y activó a Damià Vidagany para que lo desmintiera entre sus pesebreros de costumbre que ahora andan perdidos porque parece que el aficionado se anima y tiene ganas de fútbol y de Valencia CF a pesar de que Alemany y Murthy decidieron prescindir del único enlace valencianista que le quedaba a Meriton con sus aficionados valencianos€ ¡manda huevos! Pues eso, que un aplauso para Lopetegui por no tragar con La Central Lechera. El Guaje se merece una segunda oportunidad con la selección. Cuando ellos ladran es buena señal. Acordémonos de la campaña contra Luis Aragonés por cargarse a Raúl y darle el 7 de la Roja a€ David Villa.

PD: Villa vuelve a la selección española y en Televisión Española salen imágenes del Guaje con la camiseta del Atlético de Madrid. Lo normal.

