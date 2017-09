Así llora la Caverna nacionalmadridista

Vamos con uno de los ejemplos más cómicos, por no llamarlo de otra manera, de lo que es llorar. Prepárense para reír y disfrutar. Reír porque lo que van a leer a continuación es digno de bufones pesebreros al servicio del Ser Superior. Sinceramente lo digo, no creo que sean tan simples, saben que están diciendo bobadas pero las dicen porque asumen que es lo que toca para seguir viviendo del pesebre. Con ello, toman el pelo a la gente, principalmente a los madridistas, pero oye, allá ellos si les gusta.

Y prepárense para disfrutar porque las palabras de esta tropa son la prueba misma de que el empate del Valencia en la Cueva de Alí Babá escuece y no poco. Empezamos con el chico de moda en el Chiringuito de Pedrerol, un tal Edu Aguirre, aspirante a Cristiano, que primero dijo que los madridistas no sabían ni contra quien jugaban el pasado domingo, luego predijo un 4-0 a favor de los blancos, en el minuto dos de partido ya reclamaba un penalti y después remató la faena así: "Es un auténtico milagro que el Valencia no se haya llevado cuatro o cinco goles, a parte del arbitraje de Borbalán, que ha sido un escándalo".

El siguiente es Alfredo Duro, a quien sus palabras definen sobradamente: "Pitando el penalti a Marcelo y sin tener que superar mil y una sanciones esto habría sido otra cosa. ¡Que celebren los perdedores!". Y esto: "Esa mano en Mestalla y para el valencianismo sería penalti y cárcel para el defensa del Madrid, en el Bernabéu es una jugada más". Alfredo, a llorar al carrer.

Ojito que ahora viene el Rey juglar Tomás Roncero: "Roja perdonada a Zaza...». Más: "Iturralde ha dicho en Carrusel que el agarrón de Parejo a Benzema era penalti". Y otra: "Kondogbia ya tenía que estar en los vestuarios. Le han perdonado dos amarillas". Remata la faena: "Golazo de Kondogbia. Pero recuerdo que no debía estar el campo por las amarillas que le perdonó Borbalán".

José Luis Sánchez, de La Sexta, le pregunta a Marcelo: "No queréis hablar de los árbitros pero el Madrid ha jugado sin Ramos por una expulsión injusta, sin Cristiano por una expulsión injusta? ¿al final todo esto condiciona?". Pero el ecuánime de José Luis todavía dice más: «Benzema, Bale... Pero, ¿cuándo hablamos de Fernández Borbalán? Dos penaltis clamorosos. De libro. Parejo a Benzema y Marcelo en el 90".

Tomen nota de estos que son los que llaman llorones a los valencianistas. Qué placer oye... ¡Al carrer!

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.