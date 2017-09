Si viene Guedes y un delantero... ¡sobresaliente!

Creo que hace falta un delantero y queda un día por delante para cerrarlo, pero al margen de mi opinión, por más que sea importante el asunto del delantero y a expensas de que llegue finalmente Gonçalo Guedes o no, si uno hace una mirada global al mercado y a la planificación deportiva del Valencia, el club en general y sus principales ejecutivos en particular, se merecen un aplauso. Anil Murthy, Mateu Alemany, Marcelino, Alexanko y el resto de técnicos ha conformado una plantilla que tiene muy buena pinta y sobre todo, han hecho la tan requerida y creo que necesaria limpieza. Y eso que el verano empezó a palos. Admito que yo fui el primero, y si no fui el primero, seguro que de los que más, porque cuando a un periodista deportivo le dices que tenga paciencia con los fichajes es como cuando a le pides a Roncero y al de la foto de Mou que analicen una jugada en el area del rival del Real Meseta con un mínimo de raciocinio, que la cabra tira al monte. Pues eso, que el verano se me ha hecho largo y más que se me va a hacer el día de hoy, pero ya con la perspectiva del tiempo creo que han currado. Luego ha llegado Lim y ha metido la zarpa... y esperando estamos.



Maldito ordenador

no me reconoce

Es buen día para que les cuente un secreto. Voy a cambiar de ordenador. Estoy indignado. No digo la marca ni el sistema operativo peo lo cierto es que debería hacerlo, pero me he dado cuenta de una cosa que tomo como menosprecio a mi manera de entender la vida. Resulta que como sois un ´manotes´ escribiendo, tengo que pasarle al texto una cosa que se llama corrector. Pues bien, el maldito y condenado corrector de mi maldito y condenado ordenador, no reconoce como válida la palabra ´valencianista´ pero sí reconoce como palabra correcta ´madridista´. Pero la cosa no queda ahí porque como digo, sí reconoce la palabra ´madridista´ pero no ´antimadridista´. Joder, entonces yo que soy valencianista y antimadridista, que pasa, ¿no existo?



La última de Tomás

Yo soy un pecador

Hoy mención especial para Tomás Roncero: «Pobre Mbappé. Tenía la gloria en su mano y ha preferido ser tan pobre tan pobre que sólo va a tener dinero. Decirle no al Madrid es pecado». Pues oye, me voy a comprar la camiseta de Mbappé...



