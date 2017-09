La oca, el parchís y los derechos de televisión

Se llama Albert Soler, es directivo del FC Valors y además cree que la gente es boba. El hombre es responsable de deportes profesionales del club catalán, que ya me dirás qué cargo es ese, y ha dicho lo siguiente en referencia a que en el fútbol español haya cláusulas de rescisión y en el resto de países europeos no, y en referencia a que un estado pueda estar detrás de un equipo de fútbol, como es el caso de Qatar y el Paris Saint Germain... «Unos jugamos a la oca y otros al parchís».Se quejan del tema de las cláusulas porque el PSG se ha negado a negociar por Verrati al tiempo que ha puesto sobre la mesa el dinero para llevarse a Neymar. A ver, señor Soler, le recuerdo que cuando el FC Valors ganó el triplete no hace tanto tiempo con Luis Enrique, Qatar también estaba detrás del PSG y el asunto de las cláusulas de rescisión que ahora denuncia estaba exactamente como ahora y ni usted ni nadie del FC Valors dijo nada. Por lo tanto, ahora, a tragar. Y no quiero olvidarme de una cosa, ya que se queja de que unos juegan a la oca y otros al parchís. ¿El injusto reparto de los derechos televisivos en favor del FC Valors y el Real Meseta no le hace pensar que en la Liga española pasa lo mismo y unos juegan al parchís y otros a la oca? ¿De eso no se queja señor Soler? Luego el tipo habla de un mercado inflacionado por lo que el PSG ha pagado por Neymar, y lo dice días después de que el FC Valors pague 105 millones por un chaval de veinte años... Por no recordar que fue el FC Valors quien pagó la cláusula de 4.000 millones de pesetas de Rivaldo el último día de mercado de un verano de 1997. Pero claro, eso no estaba inflacionado... ¡A tragar!

Todo por Florentino

Al ric i al tonto tot li para bé

Portada del Marca de hace unos días: «Así se frustró el sueño de Mbappé de jugar en el Real Madrid». Resumiendo, porque no es cuestión de perder el tiempo, que el Tito Floren empezó ofreciendo 150 millones de euros fijos más 30 en objetivos por el jugador y estaba dispuesto a ofrecer 160 fijos más 20 en objetivos. Y ahora es cuando me pregunto qué hacemos con el nacionalmadridismo que se ha pasado las últimas semanas de agosto dando palos al FC Valors por fichar a Dembele por 105 millones en fijo más 35 en variables, que por otra parte son los mismos que han aplaudido al Tito Floren por no gastarse un dineral en Mbappé. Lo dicho, «al ric i al tonto tot li para bé...».

