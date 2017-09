Caso Isco, pregunten por Emery y por Llorente

Ahora que Isco está de moda y con razón porque jugó francamente bien ante Italia y porque está empezando a ser ese futbolista que algunos vaticinaban que podía llegar a ser, me apetece refrescar la memoria sobre algunas cosas. Hablando en plata, Isco no triunfó en el Valencia por culpa de Manuel Llorente y de Unai Emery. Pero la historia requiere algunos matices. Ciertamente no será el primer ni el último futbolista joven del que se espera mucho y después no hace nada, pero el caso de Isco es sangrante porque, por resumirlo, no tuvo la oportunidad de fracasar en el primer equipo del Valencia. Entre unos y otros, no le dieron diez partidos seguidos. Es más, recuerdo la primera vez que Emery lo puso de titular, fue en Copa del Rey ante el Logroñés, que jugaba en Segunda B. Era en Mestalla y el chaval, Isco, marcó dos golazos. Siempre me he hecho esta reflexión: ¿qué más tenía que haber hecho Isco para ganarse ser jugador del primer equipo? ¿Marcar cinco goles en su debut? ¿Diez? ¿Cuántos goles le hacían falta a Emery para decir ´este me lo quedo´ y hacer lo que hizo Voro con Soler? Pero no todo es achacable a Emery, lo cierto es que detrás no tenía un club que apostara por el jugador. Siendo Manuel Llorente presidente del Valencia e Isco la estrella de la cantera, que sepa la gente que una parte del sueldo del futbolista se la pagaban sus representantes porque el club no quería pagarle más... Es más, cuando Isco jugaba en el Mestalla en Tercera, Emery pidió que lo cedieran a Segunda división pero no le hicieron caso, la prioridad era que el filial subiera a Segunda B. Llegó el verano y la pretemporada y Emery se encontró con el mismo Isco, al que el club no quiso ceder para que se curtiera en segunda división porque en tercera, lógicamente, su superioridad era tal, que ya nada podía aprender. Y cuando a Isco el jeque del Málaga le puso dinero en los morros y Pellegrini le dijo «vas a jugar sí o sí», al Valencia le entraron las prisas y hasta montaron una reunión entre Isco y Emery. Ese día, hablando claro, Isco vaciló al entrenador del Valencia porque después de la reunión se fue a Málaga y firmó su nuevo contrato. Y el Valencia sacó entonces el ventilador y claro, los amiguitos del Emery lo compraron todo. Es curioso que ahora sí es lícito y racional desde el punto de vista futbolístico apostar por Carlos Soler, pero con Isco callaban. Y siguen dando lecciones oye...

