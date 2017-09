¿No hay campaña para la final de Copa?

Alguno dirá que tengo fijación con Unai Emery pero me da lo mismo, escribo esto porque sé que es cierto y creo que conviene saberlo. No seré yo quien niegue la valía de Unai como entrenador porque su trayectoria le avala y no es casual, pero lo cierto es que cada uno tiene sus gustos y él no está entre mis favoritos.

Dicho esto, no deja de llamarme la atención su capacidad para pisar charcos de manera innecesaria, como aquella celebración por la banda de Mestalla años después de que el Valencia le concediera la insignia de oro y brillantes del club y sobre todo, que pasado el momento de euforia que, de alguna manera puede justificar tamaña catetada, no quisiera explicarse o pedir perdón en público a pesar de que ha tenido la oportunidad de hacerlo... Y eso que tener la insignia de oro y brillantes del Valencia supongo que obliga a cierto respeto al club.

Lo último de Emery ha sido que una cámara de televisión captó como le decía a Ernesto Valverde, entrenador del FC Valors, que nunca intentó de verdad y en serio fichar a Verrati. Miren, yo no sé si el FC Valors fue en serio o en broma a por el centrocampista italiano, pero sí sé que el director deportivo del club catalán al saber del último entuerto de Unai y en presencia de más gente, le llamó, conectó el manos libres y le cantó las cuarenta... ¿quién dice la verdad? Pues no lo sé, pero sí tengo claro quién es incapaz de evitar tirarse de cabeza al charco...



RETRATADOS: La Copa no tiene estadio...

Es curiosa la campañita que ha montado el nacionalmadridismo para que la Cueva de Alí Babá sea sede fija de la selección española. Es tan curiosa como la casualidad de que la campaña aparezca repentinamente después de un partido en la Cueva de Alí Babá y no en el Sánchez Pizjuán, por ejemplo. Y dime mal pensado, pero no montan la campañita para que la Cueva de Alí Babá se convierta en la sede fija de la final de la Copa del Rey... Claro, esa campaña no la hacen porque se enfada el Tito Floren... Una vez más, el nacionalmadridismo queda RETRATADO.



Parejo, el señorito andaluz: Rodrigo y el buen rollo

Rodrigo sobre Dani Parejo en la emisora de radio oficial del club: "Parece que viene de El Rocío todos los días, viste como un señorito andaluz...". ¡Un crack!