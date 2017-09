Pues yo digo que Kondogbia Balón de Oro

El FC Valors estaba jugando contra la Juventus y no lo hacía de forma brillante, en cambio, los italianos, conforme avanzaba el primer tiempo se iban creciendo porque poco a poco y con mucho trabajo, neutralizaban el juego de los catalanes y rondaban el área de Ter Stegen. Y se relamía el de la foto de Mou porque sigue exigiendo al mundo su libertad de decir que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo y que los árbitros van contra el Real Meseta, ya se sabe.

Es lo que tiene la libertad de expresión y sobre todo, lo que tiene el nacionalmadridismo, que da coberturas a tales ejemplos. Cristiano es el mejor jugador del mundo, los árbitros van contra el Real Meseta, dos más dos son cinco y Pedrerol puede hacerse el digno para que no se mezcle la política con el fútbol porque en sus programas jamás lo ha hecho.

Y va a parecer que estoy aquí defendiendo al FC Valors y no quiero, pero cuando desde la capital se dicen las gilipolleces que se dicen y siempre con el mismo ánimo, cualquiera puede explotar y yo más, que para estas cosas soy facilón. Porque hay más ejemplos, como el de Manu Sainz, que es periodista del muy madridista Diario As: "Lo voy a decir en la jornada 2 de la Liga 17-18: creo que ha comenzado el declive de Messi... (Dicho con todo el cariño y el respeto)".

Cristiano es un excelente futbolista pero el otro es mejor, es fácil de entender, pero del empeño del nacionalmadridismo en vender que el portugués es el mejor de todos los tiempos mundiales y abismales se pueden sacar conclusiones acertadas como que están acostumbrados a decir lo que les da la gana porque creen que la gente es boba y se lo termina creyendo, y eso, en el fondo, los hace muy peligrosos. Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, no cometamos el error de subestimarlos, nos equivocamos si pensamos que son bobos, de hecho y muy al contrario, saben muy bien lo que se llevan entre manos.

Recuerdo cuando el nacionalmadridismo reclamaba el Balón de Oro para Xavi Hernández porque era campeón del mundo y para que no lo ganara Messi y repito lo que dije en su momento, Xavi es muy bueno, pero estando Messi, no puede ser balón de Oro, por mucho que nos doliera. Si ellos pueden decir que Cristiano es mejor que Messi, yo puedo me veo legitimado para decir que Kondogbia ha de ser el próximo Balón de Oro, porque a cínicos no me van a ganar.

