Marcelino ha ganado el partido de Zaza

Termina el partido y al entrenador le preguntan si volvería a tomar la decisión de dejar a Simone Zaza en el banquillo y darle la titularidad a Santi Mina: «Viendo cómo ha jugado Santi y cómo ha jugado Simo, no tengo dudas de que volvería a tomar la misma decisión». Eso en mi pueblo es un recadito en toda regla. Horas después, el Valencia vuelve a entrenar y cuando termina la sesión de trabajo, Simone Zaza se queda veinte minutos haciendo trabajo extra junto al chileno Orellana. Y Marcelino viéndolo. Tengo claro que Marcelino ha ganado claramente la batalla porque en el próximo partido Zaza saldrá muy motivado y porque el mensaje a la plantilla está muy claro, el que trabaja por el grupo juega. Aquí no hay vedetes. Y para ser competitivo, no hay otro camino que el que está tomando Marcelino. Por otra parte y salvo que en adelante se demuestre que no tengo razón, la manera en la que el asturiano ha manejado esta pequeña crisis de Zaza me recuerda mucho a cómo solucionaba estos situaciones Valverde, es decir, con mucha naturalidad, sin estridencias pero con mano firme y tratando que el beneficiado termine siendo el grupo y el equipo. Otra cosa es lo que ha dicho la novia de Zaza, que si no hubiera dicho nada habría sido mejor, pero sinceramente creo que un entrenador no puede ´castigar´ a un futbolista por lo que diga su pareja, su amigo o algún familiar. Detrás de las palabras de Chiara, la novia de Zaza, hay un enfado evidente, pero es hasta normal. El entrenador ha de ´castigar´ o premiar a un futbolista por lo que hace o dice el futbolista. Lo otro no es fútbol, es otra cosa.

¡Hay fútbol entre semana!

Ya toca ganar

Lo mejor del empate ante el Levante es que mañana hay otro partido. Si el Valencia gana al Málaga hará bueno el punto del Ciutat, pero lo malo es que había que hacer bueno el empate con el Atlético ganando al Levante. Todavía nadie ha sido capaz de ganar al Valencia de Marcelino, y eso dice mucho y bueno del equipo, pero no solo de empates vive el hombre. En cualquier caso, es demasiado pronto como para que nos pongamos nerviosos por más que es evidente que ante rivales que se cierran el Valencia tiene dificultades porque su juego es demasiado previsible y simple. Por cierto, ¿qué equipo de fútbol no tiene dificultades ante un rival que se encierra?

