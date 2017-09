A muerte con Carlos Soler, Messi también falla

La piedra está ahora en el tejado de Simone Zaza. Marcelino lo va a convocar y hasta lo puede poner de titular. El italiano no está más obligado que hace unas semanas a marcar goles, pero sí está obligado a correr más que antes y a ser produtivo para el equipo y así demostrarle al entrenador que se equivoca cuando lo deja en el banquillo. Me reafirmo en lo que dije ayer, este partido lo ha ganado Marcelino, ahora tiene a los tres delanteros enchufadísimos. Ha resuelto esta crisis en plan Valverde, sin hacer ruido, apoyando a sus futbolistas y llevándolo en beneficio del equipo.

Sobre Carlos Soler

Genera ocasiones, es la clave

Supongo que la posición de Soler en la banda y no en el centro del campo nos acompañará toda la temporada y yo tengo algo que decir. No entiendo que para argumentar que ha de jugar en el puesto de Parejo se ponga como ejemplo los dos goles que falló el otro día. Y no lo entiendo por dos cosas, porque en el poco tiempo que lleva en el primer equipo ha demostrado que lo que falló ayer lo puede meter mañana y segundo porque el hecho en sí de que tuviera dos ocasiones de gol, que son muchas en un partido, justifican que siga jugando en la banda como llegador, porque son la evidencia de que etamos ante un futbolista que llega... Parece simple pero no lo es, quiero decir que se puede justificar que Soler no juegue en banda porque no genera ocasiones ni para él ni para otro compañero, es decir, porque no llega. Ahora bien, si de hoy en adelante falla cuantas ocasiones genere, el debate es otro, pero créanme, yo he visto a Messi fallar ocasiones de gol...

El tema del gol

Al final, Peter Lim

Un equipo de fútbol no se construye en unas semanas o unos meses, en lo que a mi respecta me sobra paciencia para esperar a que Marcelino, una vez asentado el equipo en defensa, logre dotarlo de más argumentos para el ataque. Y sí, es cierto que tiene pinta de que tenemos mejores defensores que atacantes y que por lo tanto defenderemos mejor de lo que atacaremos, pero eso no se lo debemos reprochar al entrenador. Ni a Mateu Alemany ni tampoco a Alexanko. Si al final ha faltado tiempo y dinero para fichar un delantero, ha sido cosa de Peter Lim y las pocas herramientas que les dio a los ejecutivos que él mismo ha contratado. Pero esto tampoco es nuevo.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.