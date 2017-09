Simone Zaza después de marcar tres goles al Málaga y tras lo que pasó el sábado ante el Levante: «Eso está olvidado, yo creo que es normal que un jugador se enfade cuando no juega. Lo único en lo que he fallado yo es en que estaba enfadado y no saludé a la afición pero no tengo nada contra ellos. Tengo que mejorar esas cosas. No tengo nada contra el entrenador, contra la gente de aquí, estoy bien aquí». Me reafirmo, Marcelino ha solucionado esta ´mini crisis´ en plan Valverde, sin hacer ruido y en favor del equipo. Se plantó ante el Málaga con los tres delanteros motivadísimos, y terminó el partido y marcaron gol los tres. ¡Olé! Dije el otro día que el partido con Zaza lo había ganado Marcelino y me equivoqué, lo ha ganado el Valencia. Lo digo bien alto y orgulloso: tenemos un entrenador como la copa de un pino. Cinco partidos de Liga, y el Valencia no ha perdido ninguno ni tampoco ha encajado gol en casa. Encima, cuando va 4-0 da descanso a Parejo y Kondogbia, que son insustituibles, aprovecha para darle minutos a Maksimovic y premiar el trabajo de Rodrigo. Y ojo que los problemas que hemos detectado a este Valencia también se vieron ayer, es decir, juega mejor al ataque con espacios que ante rivales que se encierran, y si me apuras, el equipo hasta se fue del partido tras el gol y menos mal que terminó la primera parte, pero digo esto porque me apetece recordar hoy que el Valencia de Marcelino no es un equipo perfecto pero chico, las cosas positivas superan y bastante a las negativas, y sobre todo, me reitero en que son muchos los equipos que tienen dificultades ante rivales que se encierran bien en defensa. Por ello, que cada uno haga lo que considere, pero yo voy a disfrutar de esto de ir ´partido a partido´ porque está empezando a gustarme. Por otra parte, el encuentro ante el Málaga me reafirma en mi convicción de que, de momento, Carlos Soler ha de jugar pisando área o cerca de ella porque normalmente, acierta en la ejecución. Y eso que cuando jugó de 8 lo hizo muy bien. Ah, y me gusta Guedes. No es un futbolista mentiroso. Grata sorpresa.

