Gracias por acordaros de los chavales lesionados

Lo que más me gusta de esta victoria es que Marcelino dijo antes del partido «la euforia lleva a la confusión, si nos confundimos perdemos concentración y humildad», y sale el equipo al campo sin euforias, concentrado y con humildad. Dime simple pero le doy mucho valor a que un entrenador diga una cosa y que su equipo haga exactamente esa misma cosa al día siguiente. Cuando pasa eso, puedes confiar en ese equipo. Por ello, de todos los datos que deja el Valencia de Marcelino, me quedo con que en seis partidos de Liga todavía ningún equipo ha sido capaz de ganarle. Y ojo que ganar en Anoeta no es fácil. La Real Sociedad es buen equipo sobre todo en ataque. No en vano, está en competición europea. Esta victoria es importante porque tiene ese poso de decir, «oye, que hemos vuelto para quedarnos y tenemos la intención de plantar batalla hasta el final». El Valencia gana justamente y si me apuras, sufriendo demasiado. A poco que hubiera tenido algo de suerte, se lleva los puntos sin tanto sufrimiento, pero es lo que tiene ser del Valencia, ´el patiment´ lo llevamos en los genes. Los nombres propios del partido están claros, ojito con Guedes porque tiene pinta de excelente futbolista. La jugada del tercer gol es de Romario y en el primero demuestra que como bien dice César Izquierdo, es un misil. Carlos Soler es el máximo asistente de la Liga, lo que confirma mi teoría de que ha de jugar en las inmediaciones del área y luego está Zaza. Vale que ante el Málaga marcó tres goles, pero en Anoeta hizo un partido mucho más interesante porque fue muy productivo para el equipo. Hasta ahora el italiano ha demostrado ser un delantero de remate, le llega el balón y sin pensar golpea. Y si piensa casi es peor. Es un francotirador que se va a la guerra solo, no necesita ejército.Ayer hizo cosas en colectivo. Y marcó el gol de la victoria. Simone no es el delantero ideal, pero es contagioso y honrado.

PD: Que los jugadores del primer equipo y el entrenador dediquen la victoria a los chavales del filial que se han lesionado de gravedad, me ha tocado la patata... Muchas gracias.

