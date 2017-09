Marcelino acierta o falla, pero no es caprichoso

Pues yo no rotaría al portero jamás, pero admito que Marcelino, con esto de la titularidad de Jaume en Anoeta me ha hecho dudar. Seguramente porque le sale bien -Jaume hizo un buen partido-, y seguramente también porque eso de ganar y arrebatarle el cuarto puesto en la clasificación al Real Meseta puede con todo, pero más allá del resultadismo y de las manías de cada uno que los médicos no curan, lo cierto es que Marcelino dijo antes del partido que no quiere que se le caiga ningún jugador y que todos han de estar metidos en la dinámica de equipo, y no hay que ser un lince para detectar que muchas de las decisiones que toma se basan en esa idea. Con esto quiero decir que aunque parezca raro lo de Jaume, tiene explicación. Y por ahí me convence, porque es un premio. Como convincente fue su explicación sobre el triple cambio de en el minuto 75 aderezado con el hecho de que no quitó a Kondogbia que tenía amarilla y al final lo expulsaron. Dice el entrenador del Valencia que no es adivino y no puede saber si le van a sacar otra amarilla a Kondogbia y que él hizo los tres cambios de golpe porque quiso ir a por el partido y no estaba la cosa para perder tiempo. Oye, y teniendo en cuenta que lo ganó, yo como periodista me tengo que limitar a decir que el Valencia tiene un entrenador que tiene pinta de eso, de entrenador, y que toma decisiones basadas en razonamientos lógicos y no en caprichos. Y sobre todo, que trabaja mucho.

La doble moral de pedrerol

Mezclar política y fútbol

Pedrerol es un genio, en un informativo de deportes, repito de DEPORTES, mezcla política y fútbol, y poco después aplaude al Espanyol por no mezclar política y fútbol. Chico, si aplaudes al Espanyol por no mezclar política y fútbol... haz como el Espanyol, no mezcles política y fútbol.

El Valencia y la capital

Otra del diario As

Manolete, periodista del Diario AS, compañero por lo tanto de Joaquín Maroto: «Marcelino es el alumno más aventajado del cholismo y está haciendo un Valencia que este año quiere entrar en la Champions». Ya lo han visto, el Valencia va bien y es porque copia a un equipo de Madrid. Ya lo dijo Saramago, los de la capital creen tener al Rey en la barriga solo porque la casualidad quiso que nacieran en el centro. Simeone ha inventado el fútbol...

