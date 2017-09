Marcelino no impone, convence, que es mejor

De Marcelino se han dicho cientos de cosas y todas buenas, y yo el primero, pero ahí va una más. Teniendo en cuenta el pasado reciente deportivo del Valencia, muchos hemos aplaudido la llegada del técnico asturiano porque vislumbrábamos que pondría firme a un grupo de futbolistas del que recelábamos y supongo que con razón.

Y poníamos el acento en la dieta de Marcelino, en las normas de Marcelino, en saber qué les dice a los jugadores en cada entrenamiento... Nos hemos recreado imaginando que el asturiano saca el látigo cada día y pone firmes a los jugadores y que de tanta caña que les mete, estos corren y hacen caso a pies juntillas a todo lo que dice. Pero pasa que no es eso. ¡Es mejor que eso! Imponer está bien y algunas veces es necesario en todos los ámbitos de la vida, pero mejor que imponer es convencer.

El éxito de Marcelino –si es que se puede calificar de éxito lo que hasta ahora ha hecho en el Valencia, pero en cualquier caso de alguna manera hay que calificarlo– está en que los jugadores cree en él. No les ha impuesto nada, los ha convencido de que haciendo lo que él les pide pueden ser un equipo competitivo.

El técnico le dio la titularidad en Anoeta a Jaume porque pensaba que se la merecía y estoy convencido de que todos los futbolistas del Valencia saben y comparten la decisión porque ven que Jaume se ha ganado trabajando esa oportunidad. En este sentido, el caso de Rúben Vezo es paradigmático, el portugués es uno de los ejemplos que sirven para explicar lo que trato de decir, estaba fuera y con su trabajo se ha ganado ser uno más de la plantilla, y como en el caso de Jaume, estoy convencido de que ninguno de sus compañeros negará que se ha ganado seguir en el Valencia a pulso. Con esto, y resumiendo mucho, el mensaje de Marcelino es "si trabajas tienes premio", y si lo analizas, es uno de los grandes secretos. Ese, y que ficha bien, que quiere hacer el equipo desde atrás, que riega bien el césped y que seguro que toca bien la guitarra, la bandurria y hasta la flauta travesera.

PD: He leído por ahí que el club quiere mejorar el contrato a Dani Parejo, información que por otra parte no discuto, pero si alguna cláusula hay que mejorar, si por algún futbolista hay que temer vistas las cantidades que se pagan hoy en día, no es por Parejo, es por Carlos Soler. Junto a Guedes, que está cedido, es el único que puede llegar a jugar en esos equipos tan poderosos...

