Florentino y sus aliados contra los árbitros

No hace mucho Sergio Ramos se lamentaba de que los arbitrajes en la Liga española no son como en Europa y que a lo mejor los colegiados españoles deberían aprender o copiar a sus colegas europeos. Y todo porque le habían expulsado justamente. Al poco Florentino Pérez concedió una entrevista a la Cadena Ser, esa emisora de radio que ha fichado como comentarista estrella a Pedja Mijatovic, que es una manera de decirle al mundo que aspira a ser el epicentro del nacionalmadridismo.

Y dijo el Tito Floren en esa entrevista que había que cambiar el estamento arbitral de arriba abajo. Ya ven, el hombre anda convencido de que los árbitros van a por el Real Meseta, que es una manera de decir que los pájaros disparan a las escopetas. Y poco han tardado en el diario Marca, más conocido como el BORM por aquello de que es el Boletín Oficial del Real Meseta, en poner en marcha el altavoz, siempre pendientes de cumpliré con los deseos del presidente madridista. Ojo a lo que viene a continuación, que está extraído del BORM: en el Real Madrid, "en el partido ante el Alavés hablan de dos penaltis no señalados, un gol mal anulado y una expulsión a Manu García obviada por el colegiado navarro. Ya no se esconden y la consigna es la de hablar sobre ello cuando reciban preguntas en ese sentido".

Repito, por si alguno no lo pilla, dice el Marca que dice el Real Meseta que ante el Alavés hubo dos penaltis no señalados, un gol mal anulado y una expulsión perdonada al conjunto vasco, y que por ello la orden es hablar de los árbitros cuando pregunten los periodistas. Y claro, le preguntaron a Sergio Ramos y dijo "yo de los árbitros no voy a opinar, hay que tener respeto a los colegiados, lo intentan hacer lo mejor posible" y luego añade "siempre es más complicado pitarle un penalti al Madrid que a otro equipo", sí, lo sé, la única manera de entenderlo es teniendo en cuenta que quien lo dice es Sergio Ramos.

Y de nuevo vamos al Marca y su campaña para colocar un presidente de la Federación que ponga unos árbitros y unos comités elegidos a dedo por Florentino: "Las cuentas del Real Madrid pasan por un cambio total en la Federación en el mes de diciembre, días después de la moción de censura a Villar que parece irreversible, con cambios en los principales estamentos federativos, con el arbitral a la cabeza. Pues eso, que el Marca pide árbitros y comités a la carta para Florentino. En fin...

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.