La lección que nos dan Rodrigo y sus goles

No hay más que asomar un poco el morro por el balcón para comprobar, y convencerse si es que alguno no está convencido todavía, de que en el fútbol mandan los resultados, que no importa más que el presente y que es un deporte hecho para disfrutar. El Valencia es tercero en la Liga cuando ninguno lo esperábamos a estas alturas de temporada ni posiblemente a ninguna ´altura de la temporada´, viene de jugar un mal partido pero lo ha ganado, y ya da lo mismo si el propietario es de Singapur o de Rafelbunyol -bonita localidad de L´Horta Nord donde el pasado domingo gané una carrera matinal de diez kilómetros, por cierto, jejeje-.

Desde que Rodrigo es bueno y mete goles también da lo mismo quién lo fichó y por cuánto, y hasta es secundario quién trajo a Peter Lim o cuánto habrá que pagar a Bankia a partir de no sé qué mes. Soy consciente de que no es exactamente así, pero lo digo de manera exagerada para que se me entienda mejor. Siempre he respetado al valencianista que siente el club tan adentro que no soporta verlo en manos de alguien que no sea de Valencia, y lo respeto porque me siento profundamente valenciano y hasta lo entiendo. Al respecto, ya he dicho alguna vez que es una de las pocas cosas con las que no acepto el humor es con el concepto de ´ser valenciano´, quiero decir que no me hacen gracia los chistes sobre los valencianos, me tocan las narices, es algo me supera y saca mi peor versión. En definitiva, que para eso tengo poco aguante, pero eso es una cosa y el fútbol otra. Creo que en un club como el Valencia lo que vale es ganar, o mejor dicho, vale competir y plantar cara, que aunque exigentes y ganadores, los valencianistas no somos bobos y sabemos perfectamente de la dificultad que tiene ganar la Liga ahora. Lo digo como lo siento, las victorias son el mejor pegamento entre el club y sus aficionados y da lo mismo de dónde es el que mete los goles. ¿O acaso los niños no quieren ser ahora como Zaza o Carlos Soler? PD: Al que ganó la carrera de Rafelbunyol, le digo que si no es cierto que gané yo...¡Desmiéntemelo!

Los milagros de Marcelino

Televisión española

Sergio Sauca, periodista de Televisión Española, dice que Marcelino ha obrado el milagro de meter tercero a Valencia con casi la misma plantilla... Lo dicho, cuanto menos digan del Valencia, mejor.

