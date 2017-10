Madrid y Barcelona... pues yo los veo iguales

Al que inventó los parones ligueros para que jueguen las selecciones y se pasen el día dando la tabarra con que Cristiano ha metido a Portugal en el Mundial privándonos con ello del partidito nuestro de cada día, o mejor dicho, del partido a partido de Marcelino, le mando un recadito desde estas cuatro ´letras arrejuntadas´ porque estoy que me subo por las paredes... ¡Necesito que vuelva la Liga ya!

Cómo estaré de ´desficiós´ que hasta me ha dado por leer el Diario Sport, cosa que no recomiendo y que prometo que no volverá a pasar. Escribe uno que se llama Ernest y no recuerdo qué más, y carga contra Javier Tebas diciendo esto: "Es francamente curioso que, en medio de un gran clima de tensión política, sea precisamente el presidente de LaLiga el más motivado para expulsar al Barça de su propia organización. Teniendo en cuenta que Barça y Madrid representan más del 50% de los ingresos por derechos de televisión del campeonato liguero, es asombroso como Javier Tebas, día sí y otro también, sale en los medios con indisimulada euforia a celebrar que podría quedarse sin al menos un tercio de sus ingresos, con un campeonato devaluado y sin ningún clásico que poder vender por todo el mundo".

Miren, pocas veces me leerán algo que tenga que ver con la política pero es que si no lo escribo reviento; se quejan del nacionalmadridismo pero en el fondo, o no tan en el fondo, son iguales. Son como los de la capital, que creen tener al Rey en la barriga solo porque la casualidad quiso que nacieran en el centro, lo que pasa que a lo mejor creen tener en la barriga a un presidente de la república, chiste malo por mi parte y hecho sin intención de ofender a nadie.

En definitiva, que al final va a parecer que son Javier Tebas y todo el fútbol español quienes quieren echarlos de la Liga, que sin el FC Valors la Liga se va a freir espárragos y por lo tanto el resto de equipos van a tener que suplicarles por favor y de rodillas que sigan en el campeonato español para que sigan haciendo como el Real Meseta, llevándose la gran parte del pastel televisivo y seguir siendo los más poderosos y ganar todavía más partidos y títulos gracias a los favores arbitrales al tiempo que el resto de equipos tiene que ver cómo son ellos dos, el Real Meseta y el FC Valors, los que más se quejan de los árbitros. De verdad, lo que no entiendo es porqué discuten tanto, si yo los veo iguales... ¿Será precisamente por eso?

