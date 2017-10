Puigdemont, ¿qué hay de lo vuestro?

Una de las bromas del día ha sido ver a Alfredo Relaño, director de el Diario As además de ideólogo del Villarato, que es un intento de justificar al Real Meseta cuando no gana la Liga diciendo que los árbitros y la Federación van en su contra, decir tras la victoria del Valencia CF en el Villamarín lo vibrante y bonito de ver que fue el partido, que la Liga «no es solo el Clásico» entre el Real Meseta y el FC Valors. Repito, AlfredoRelaño, director del Boletín Oficial del Real Meseta II, dice ahora que el Betis y el Valencia también son ´Marca España´. Para que se entienda mejor lo que quiero explicar, vamos con un extracto de lo que ha escrito el hombre: «Los dos –Betis y Valencia– pueden estar orgullosos por el buen rato que nos han dado y por la imagen que han proyectado al mundo. Cosas así también son ´Marca España´». Esto es un intento de quedar bien que apesta y un claro ejemplo más del nacionalmadridismo que cree tener al Rey en la barriga solo porque la casualidad quiso que nacieran en el centro, ese que cree que llueve en España si llueve en la Casa de Campo. Para ellos, el Betis y el Valencia son equipos que les sirven para «pasar un buen rato» el día que no juega Cristiano. ¿Alfredo, cariño, si el partido hubiese terminado empate a cero Betis y Valencia no serían ´Marca España´? Se preguntarán el motivo de la pregunta anterior, y me explico. Trato de decir que esta gente, cuando un equipo se pone de moda, y Betis y Valencia lo están ahora, se sube al carro tratando de quedar bien, pero lo que se esconde detrás de las palabras de Relaño es que ellos deciden qué es ´Marca España´ y cuándo.

Cuando el Diario As y el Marca linchaban al seleccionador español porque se negaba a convocar a Raúl, ¿eso era ´Marca España o era ´Marca blanca´? ¿Entienden ahora lo que intento decir? Mira Alfredo, déjate de intentar quedar bien y equidistante que ya hace tiempo que no engañáis a nadie. Tú a hacerle la pelota a Cristiano, esa es tu salsa. Casi prefiero Antena 3, que hace el resumen del partido y solo pone dos goles del Valencia. Lo pienso muchas veces y hoy es una de ellas, al final, Pedrerol es, de todos, el que menos engaña, y mira que lo intenta...

Por otra parte, viendo la clasificación de la Liga, me paso el día enganchado a la tele y al Ferreras para ver si Puigdemont declara la independencia de sus dominios y por arte de referéndum somos líderes... aunque solo sea durante unos segundos.

