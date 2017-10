Una victoria para unirlos a todos

No quiero ponerme moñas pero no se me ocurre otra manera de definir al Valencia que decir que se inventó para partidos como el de hoy. Sé perfectamente que en su historia ha habido partidos mucho más importantes que el de esta tarde porque en juego había títulos o enfrente había rivales como Real Meseta o FC Valors, pero ya saben que soy de los que piensa que el fútbol no solo se mide por variables objetivas, hay otras que considero sustanciales porque van a la esencia de lo que hace de este deporte lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. El partido de hoy tiene algo que no tenía, por ejemplo el de la temporada pasada ante el Real Meseta en Mestalla. El de hoy puede ser el de la comunión definitiva entre afición y equipo después de dos temporadas lamentables, después de muchas críticas, protestas, pitos y pancartas. Hoy Marcelino y sus futbolistas piden ayuda a los aficionados porque la victoria es vital y el rival considerable, por ello, si el Valencia gana con cierta solvencia al Sevilla, saldrá de esta jornada imparable y muy peligroso, y eso mejor que nadie, lo saben el resto de equipos. Nuestros rivales ya han sufrido en sus propias carnes que cuando el Valencia coge el punto competitivo y tiene a su afición detrás, se convierte en equipo muy peligroso. Ganar hoy supone olvidar de manera definitiva el pasado para comenzar a saborear el presente sin miedo a mirar el futuro de reojo. Y sobre todo, es superar tal vez por siempre, el proceso de venta y las heridas que abrió entre los aficionados. Asó lo veo yo.

PD: La policía de Portugal investiga en las oficinas del Benfica y en el domicilio particular de su presidente y la Cadena Ser en Valencia dice que mucho ojo porque el conjunto de Mestalla ha fichado de ese equipo a André Gomes, Cancelo y Enzo Pérez. Me pregunto si la Cadena Ser en Madrid pone el acento en que el Real Meseta fichó de ese mismo equipo a Di María, por poner un ejemplo...

