Ahora resulta que la FIFA quiere «poner límites a la locura de fichajes» según leo en el Marca, más conocido como el BORM, Boletín Oficial del Real Meseta. Va por delante que no dudo de la información de José Félix Díaz porque lo tengo por un periodista muy bien informado, pero no deja de ser curioso que ahora lo de los fichajes es una «locura» pero no lo era cuando el Real Meseta pagó cien millones por Forrest Bale o por Cristiano. Ni era una locura cuando el diario Marca anunció a bombo y platillo que el Real Meseta había fichado a David Villa o a David Silva, que ya sabemos que no los fichó, pero ellos bien contentos que estaban. Ni cuando el FC Valors fichó a Rivaldo o a Maradona. Cuando el poderoso era el Real Meseta de Florentino se aplaudía y jaleaba su poderío y hasta se justificaba tanto dispendio con aquel invento de «eso se paga vendiendo camisetas», cuando al Valencia, al Sevilla, al Athletic o al Atlético, le pueden fichar jugadores el Real Mesta o el FC Valors, no pasa nada y que viva el espectáculo y el capitalismo y el libre mercado llevado al fútbol, cuando otros clubes les tocan la carita y el Real Meseta o el FC Valors no son los más ricos del lugar, lo de los fichajes «es una locura» y ellos se transforman por arte de interés, en una especie de leninistas que claman para que el estado controle la economía.

Porque el PSG le ha tocado la carita este verano a los dos. Al Meseta porque vendió a Morata y Mariano pensando que ficharía a Mbappé pero tras tener un principio de acuerdo con el Mónaco no puedo competir con el sueldo que el PSG le ofreció al futbolista y ahora todo son lamentos porque, efectivamente, le falta un delantero y por ahí se le está a empezando a escapar la Liga. Digo esto para que se entienda mejor porqué un periódico como el Marca en particular y el nacionalmadrisimo en general ven lo de los fichajes como una locura, es porque ´no pueden consentir que el Real Meseta no sea el amo del mercado´.

De cómo le ha tocado el PSG la carita al FC Valors no hace falta que diga nada, intentó fichar a Verrati y salió trasquilado... Total, que si al final el PSG no puede seguir fichando a quien le dé la gana al precio que le salga de la nariz, tendrá que recuperar a Gonçalo Guedes, pero eso, al Marca le da igual con tal de que Florentino siga teniendo el poder. ¿Qué dirían en el Marca si mañana el Real Meseta quiere fichar, por ejemplo, a Rodrigo?

