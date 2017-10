No entiendo las prisas por renovar a Parejo

Ya lo he dicho alguna vez y lo repito una más, con Parejo me pasa como me pasaba con Banega, que cambiaba de opinión muchas veces, tal vez porque con la edad he dejado de ser dogmático y ya no me gusta apalancarme en una postura porque sí, porque sí y porque sí. Veo poco productivo y cansino eso de querer tener siempre la razón y empecinarte hasta el infinito y más allá y esperar el paso de los años para que suceda algo que demuestre que hace no sé cuánto tiempo tú tenías razón. Yo he renunciado a querer tener razón, me basta con dar mi opinión sin pretender convencer a nadie. Dicho lo anterior, si se acaba el mundo y me dicen que me tengo que mojar, lo digo abiertamente, SOY PAREJISTA y a mucha honra. Con sus defectos, que los tienen todos los futbolistas del mundo por otra parte, me gusta cómo juega Parejo porque creo que es un falso lento y le da más velocidad al juego de lo que parece. Me encanta verlo tocar de primeras como en el saque de esquina en corto en La Romareda, de primeras y con sutil toque se la deja a Rodrigo en bandeja. Repito que soy PAREJISTA pero también añado que no me gusta la propaganda ni la presión.

Tres entrevistas

Y lo digo porque ha sido curioso ver como en apenas unos días, el capitán del Valencia ha concedido tres entrevistas y las tres a periódicos nacionales y dos de ellos nacionalmadridistas. El fondo de todo es querer decirle al mundo que Parejo no se quiso ir del Valencia el pasado verano y que está muy metido en el día del club, tan metido, que solo les ha faltado a los tres periódicos pedir a viva voz la renovación del futbolista, algo que por cierto ya se ha publicado. Vamos por partes: no dudo en absoluto de la palabra de Parejo cuando dice que no se quiso ir del Valencia, si lo dice él, le creo, pero afirmo con absoluta rotundidad y sin miedo a que me desmientan, -si lo hacen quedarán de mentirosos- que mientras él solo pensaba en seguir en el Valencia su representante presionaba al Barcelona para que lo fichara. Y digo más, llamó al presidente del FC Valors en los días finales de mercado y metió toda la carne en el asador. Y dos, no entiendo las prisas por renovar a Parejo, al que repito tendría siempre en mi equipo. No las entiendo porque las prioridades que ha de tener el Valencia en lo deportivo creo que son otras, y valga como muestra que Dani tiene contrato hasta 2020 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros que de poco sirve porque como el propio futbolista dice, no quiere marcharse. Pues chico, renovó hace algo más de dos años, está encantando en el equipo y en la ciudad, no quiere pagar su cláusula de rescisión para marcharse, es el capitán del equipo, se le consultan cosas importantes como supongo que le consultaría Marcelino cuando el asunto Zaza tras el partido con el Levante€ ¡pero si es todo perfecto! Sinceramente creo que las prioridades deportivas del Valencia son Rodrigo, que termina contrato en 2019 y fichar a Kondogbia el próximo verano. ¡Eso sí que corre prisa! Otra cosa sería que Parejo dijera que no es feliz en el Valencia€ igual ahí teníamos un problema porque cuando un futbolista dice que no es feliz, está diciendo que quiere pasta.

Por otra parte, si de lo que se trata es de subirle la cláusula para tranquilidad del club añado dos cosas, una estas palabras del propio Dani: «Hablé con el Valencia y les dije que no quería salir más de aquí. Llevo mucho tiempo, muchos años. Quitando dos años en Getafe casi toda mi vida profesional ha sido aquí. Yo al Valencia le debo mucho. Yo siento que no puedo dejar tirado al Valencia. Hablé con el club en su momento, hace dos veranos y le dije que yo no quería salir más de aquí. Lo único que me falta para ser igual de valencianista que Gayá o Soler es haber nacido aquí». Y dos, la cláusula que puede quedarse pequeña es la de Carlos Soler... ¡Y lo sabes!

