Si juega bien, arrasa, si juega mal, gana

Y aquí estoy, frotándome los ojos ante este Valencia que no imaginaba ni en mis mejores sueños. Cuando juega bien te arrolla y cuando juega mal te gana el partido a poco que te descuides, y que se lo digan a Athletic, Alavés y Leganés. Y preguntándome estoy también cuántos partidos más tiene que ganar este equipo para que los guardianes de la moral digan que ya es legítimo que los aficionados den rienda suelta a su imaginación, y el que quiera mantener los pies en el suelo, que siga firme y comedido, y quien quiera pensar que es posible dar la machada, que nada se lo impida, sobre todo porque argumentos hay de sobra para ello. Y cada partido descubrimos uno nuevo. En Vitoria el equipo ganó como se dice comúnmente bajando al barro, y ante el Leganés por pegada. Quién lo diría... ¡por pegada! En cuanto a nombres propios un aplauso para Marcelino por no darle importancia a lo que no la tiene, y asumir que Zaza es ganador, que se enfada pero no es mala gente, y otro para Montoya, es un futbolista honrado que lo da todo. El reto que hay por delante es tal, que todos son necesarios, y con Martín tengo claro por falta de empeño no será. Por cierto, no se imaginan lo que me ha costado reprimirme y no escribir que vamos a por la liga... PD: Enhorabuena a la Curva Nord, la pancarta para Manolo Cuenca es todo un detallazo.

Victoria pese al borm

El Real Meseta no es segundo

No hace demasiado advertí que de seguir así, bien pronto el nacionalmadridismo arremetería contra el Valencia, y lo cierto es que lo ha hecho antes de lo que esperaba. Resulta que el Valencia tiene un partido importantísimo ante el Leganés y el Marca, más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta, publica una entrevista a Guedes con un marcado tono madridista. Con ello evitan decir que Florentino ha hecho peor equipo que la temporada pasada y que a Zidane se le están escapando las gallinas. Comienzan con la campaña de que Guedes es el futbolista que necesita fichar el Real Meseta y si de paso consiguen que el jugador se despiste el día del partido y el Valencia no gane, lo mismo el Real Meseta se pone segundo. Pero ni por esas. Sinceramente, no hay mejor síntoma de lo bien que está haciendo las cosas el Valencia que ver al nacionlamadridismo tomar cartas en el asunto.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.