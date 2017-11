Ya salen al rescate del Real Madrid

Sé que soy insistente por decirlo de forma suave pero es que me dan motivos. Ya van once jornadas de Liga y el Real Meseta corre serio peligro de quedarse descolgado en la clasificación. Ya saben, a poco que vuelva a pinchar el FC Valors se le puede ir a diez u once puntos y el Valencia a seis o siete, y eso, el Marca y el Diario As, como epicentros del nacionalmadridismo que son, no lo pueden consentir. Por ello el Marca clama al cielo diciendo que al Real Meseta todavía no le han pitado ningún penalti en contra en once jornadas y que esto no pasaba desde 1981. Si ha habido alguna falta dentro del área del Real Meseta no sancionada con penalti no cuenta, y tampoco cuenta si los árbitros han dejado de pitarle, por ejemplo, dos o tres penaltis en contra. Eso es secundario, lo que importa es amedrentar al árbitro que pite el próximo partido, que curiosamente es ante el Atlético de Madrid en el Calderón... ¡Qué casualidad, un partido en el que perfectamente puede empatar o perder!

Otra vez De la Morena

Otra vez con Marcelino

José Ramón De la Morena es un lince, en la primera entrevista que le hizo a Marcelino, esa en que le abrieron Mestalla de noche como si fuera el dueño, le preguntó a Marcelino si está preparado para que le digan ´Vete ya´ porque según su memoria, eso se lo han cantado a todos los entrenadores del Valencia. Pues bien, no contento con ese ridículo, le vuelven a dar otra entrevista a Marcelino y le pregunta si se ve entrenando a Real Meseta o al FC Valors... Va segundo en la Liga con el Valencia pero le tiene que hacer una pregunta para que le diga algo así como «sería un honor y bla, bla, bla...». Yo creo que lo hace aposta. Eso, o es como Mourinho, que ve un charco y se tira de cabeza.

Cuestión de clientes

Y de tener mucho rostro

Rematamos con una de Juan Carlos Rivero, más conocido como ´caraigual´ porque pierde el ´joc fora´ con la espada y la manilla de espadas y no cambia el gesto. El otro día lee la portada de un periódico de Barcelona y dice «ya sabemos para qué clientela escribe...». Lo dice criticando a un periódico privado, cuando él, desde una televisión pública fomenta el nacionalmadridismo, hay que tener la cara dura. Juan Carlos, cariño, ¿cuál es el cliente de deportes de Televisión Española?

