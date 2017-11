Anil, era el momento de unir, no para separar

Anil, era el momento de unir, no para separar

"Siempre recordaremos a aquellos que se volvieron contra nosotros pensando que podrían debilitarnos. Por el contrario, los ataques a Meriton nos han hecho más fuertes y mejor preparados". Es el remate del discurso de Anil Murthy ante los accionistas en la Junta del Valencia y es más duro si cabe que lo de los falsos valencianistas.

Me temo que el representante de Meriton, no sé si con el consentimiento de Peter Lim, ha abierto una brecha entre la calle y la propiedad será difícil que cicatrice. Tras el editorial del pasado miércoles logró que la afición identificara que si el equipo va bien es por Alemany y Marcelino, y ahora, tal vez logre que los aficionados de a pie vean a Lim como el dueño y propietario de la Sociedad Anónima pero no como ´uno de los nuestros´.

Es evidente que el sentimiento no salvó al Valencia, que lo salvó el dinero de Peter Lim y que los que llevaron al club al borde del abismo eran muy de la tierra, pero el presidente ha perdido una bonita oportunidad para unir al valencianismo y tratar de cerrar heridas, pero muy al contrario, una vez más hemos visto que les cuesta demasiado admitir los errores en la gestión, aunque sea a costar de poner el palo en el hormiguero cuando más tranquilo estaba.

De todo, lo que me queda es la sensación de que están convencidos que al haber comprado la mayoría accionarial compraban también el sentimiento de la gente. De ser así, sería la prueba inequívoca de que siguen sin saber qué es el valencianismo. Por cierto, eso de que no hay obligación de acabar el campo no cuela. Tiempo habrá...

PD: Ahora hemos sabido que en el viaje a Singapur que organizó Layhoon junto a Vidagany y sus amigos, algunos de los aficionados que salían en las fotos aplaudiendo al Valencia eran puro atrezo puesto por orden de Peter Lim. Habría sido interesante que los miembros del ´Barco de Colegas de Lay´ nos lo hubieran hecho saber en ese momento, porque ahora ya es tarde. Es una lástima. Al parecer estaban demasiado entretenidos en tratar de convencer a la gente de Pako Rolling Stone Ayestaran era el mejor entrenador del mundo. Eso tampoco lo consiguieron?

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.