El Valencia ya molesta a Florentino y los suyos...

Cualquiera diría que los del Marca, más conocido como el BORM, el Boletín Oficial del Real Meseta, se han aliado con Anil Murthy para tocarle las narices a la gente y que no pueda disfrutar de los buenos resultados del Valencia. Empieza una semana en la que regresa el fútbol y el equipo de Marcelino se la juega contra el Espanyol porque después recibe al FC Valors en Mestalla, y ellos se inventan de la nada que el Valencia va a vender a Carlos Soler en verano.

¡Exclusiva! Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy, lo que el Marca hace con el Valencia no lo hace con el Real Meseta. Para Florentino todo son carantoñas. No olvidemos el día que para no tener que decir que el Tito Floren ha hecho peor equipo que la temporada pasada le dieron un claro color madridista a una entrevista a Gonçalo Guedes justo el día que el Valencia jugaba contra el peligroso Leganés, con un triple objetivo: no hablar mal del Real Meseta que venía de hacer el ridículo ante el Tottenham, poner a Guedes en la rampa de lanzamiento para que lo fiche Florentino, y tratar de desestabilizar al Valencia que ahora mismo es segundo por delante del Real Meseta. Conclusión, ya molestamos.



Algo se me escapa: No es en clave ´Valencia´

Si Meriton cree que interpretando el contrato de compra del Valencia a su antojo va a convencer a los valencianistas de que si no ha reanudado las obras no es por su culpa, es síntoma definitivo de que siguen sin entender muchas cosas. Es un compromiso que adquirieron y que no van a cumplir, como ya dijo Layhoon. Lo demás es, además de no cumplir la palabra, provocar que uno se haga reflexiones que antes no se hacía porque solo gastaba energías en lo meramente futbolístico; si como inversor no estás pensando en el Valencia a largo plazo, tiene sentido buscar excusas bajo las piedras y retorcer semánticamente el contrato de compra para no reanudar las obras.

No creo que Anil Murthy y Lim sean bobos, al contrario, son listos, y desde es punto de partida me obligo a pensar que cuando han encendido una mecha que en Valencia habían apagado los resultados, es porque hay una estrategia que a mí, como analista del entorno del Valencia en Valencia, se me escapa. Ha de haber una razón superior casi de ultramar, que para ellos es más importante y que desde el epicentro de Mestalla no se puede entender.

