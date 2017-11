Marcelino pasa del Barça, y hace bien

Escribo esto con la esperanza de que no lo lea mi mujer que es lo más probable, o que no se lo diga nadie, que es altamente improbable. Pese al tremendo riesgo que corro si se entera, me voy a hacer el machote y tiro para adelante: me estoy enamorando de Marcelino, que ha pasado de Regaor a ´millor Regaor del Món´ y ahora ocupa todos mis pensamientos porque si me centro en la Junta del pasado viernes me ciego y no respondo de mis palabras. El caso es que vuelve el Valencia a los entrenamientos después de un fin de semana de merecido descanso para los futbolistas, y el entrenador el primer mensaje que les da es que no quiere escuchar ni una sola palabra sobre el FC Valors y porque el domingo hay partido ante el Espanyol de Quique Flores. Repito, olvidado ya el discurso del club en la Junta, lo más inteligente es focalizar esfuerzos y energías en el partido de este domingo, que habrá tiempo de sobra para el FC Valors.

Palmeros de Florentino

Desestabiliza como puedas

Un día es el Marca el que se inventa por todo el morro que el Valencia ya ha decidido vender a Carlos Soler el verano que viene y al siguiente es el Diario As, que para decir que todo el mundo habla de que Italia no se ha clasificado para el Mundial de Rusia y no se le ocurre otra cosa que poner el penalti que falló Zaza en la pasada Eurocopa.

Sinceramente creo que lo hacen a mala baba... Luego que no lloren si la gente dice que son el BORM, Boletín Oficial del Real Meseta y de Florentino Pérez, del que un juez que investiga el caso Lezo dice que pagó comisiones para que los políticos le concedieran obras públicas aunque las ofertas de sus empresas no fueran las mejores para la Comunidad de Madrid, pero ellos de eso no dicen nada. Calladitos están a la espera de que el Tito Floren les de alguna migaja... Se supone que estos son los que deben presionar a Lopetegui para que lleve a Parejo a la selección. ¡Tocat el nas!

Las cosas claras

Sobre el racismo

Una cosa que si no la digo reviento. A veces nos hacemos los ofendidos hasta extremos ridículos, y los periodistas los primeros. Cuando Anil Murthy dice que ha detectado racismo hacia Meriton tiene motivos de sobra para decirlo. Y no creo que haga falta que digamos ejemplos.

