Las cosas raras del Twitter inglés del Valencia

Hace unos días lancé al aire una reflexión que hoy repito y amplío. Decía que desde que empezó la temporada había centrado mis energías en analizar y reflexionar sobre Marcelino y su buen hacer a la hora de construir un equipo y que es Meriton y su discurso público en la Junta a través del famoso editorial quien legitima que no solo piense en fútbol y llegue a otras conclusiones. Y la conclusión partía de la base de que ni Peter Lim ni Anil Murthy son bobos o simples, y esto lo digo con todo el respeto del mundo. Uno no se convierte en millonario de la nada siendo bobo ni tampoco se llega a diplomático.

Repito que lo digo con respeto, Murthy y Lim se pueden equivocar, pero no son bobos, por lo tanto, saben perfectamente que con el discurso que lanzan en la Junta abren una herida que el fútbol estaba cerrando, saben que ponen el palo en el hormiguero, pero si lo hacen es porque por encima del interés que tengan en el Valencia CF en Valencia, hay un interés de Meriton. Lo que trato de decir es que el editorial de Meriton no se entiende analizándolo desde el epicentro de Mestalla, algo se nos escapa. Pues bien, hoy añado otra reflexión; me ha llamado la atención la cantidad de cuentas de Twitter de Asia que en la cuenta de Twitter en inglés del Valencia aplauden el editorial de Meriton. Lo que en clave valencianista de toda la vida no se entiende, en Asia se aplaude casi de manera forzada. Dime mal pensado, pero yo lo veo raro... Me explico: A una cuenta de Twitter de Johor con 64.000 seguidores le gustó el editorial de Meriton, a otra de Beirut con 45.000 también, y lo mismo sucede con una cuenta que está en Mánchester y tiene 20.000 seguidores. Le gustó a una cuenta de Malasia con 23.000 y también a una de Inglaterra que tiene 280.000 seguidores...

También me resulta curioso que ninguna de ellas tiene una actividad que gire en torno al Valencia, y sobre todo, que son cuentas con una cantidad de seguidores tal que podemos calificarlas de ´influencers´, es decir, ´influenciadores´. De entre las cuentas de Twitter que interactúan en la noticia del editorial de Meriton con la cuenta del club en inglés y tienen un número de seguidores que podemos calificar de discreto, de usuario normal y anónimo, hay de todo, gente que le gusta y gente que no le gusta. Eso sí, todas tienen algo que podemos calificar de ´actividad valencianista´, es decir, fotos y cosas por el estilo.

