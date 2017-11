Enhorabuena a todos, y a disfrutar esta semana

La temporada que está haciendo el Valencia es maná caído del cielo que nadie esperaba pero no por ello se puede decir que es inmerecido. Sé que cambiaré de opinión bien pronto, pero mientras escribo esto me da absolutamente igual el resultado del partido ante el FC Valors. Y lo escribo como lo siento porque ahora solo pienso en lo bonita que será esta semana. También sé que puedo llegar a ser repetitivo, pero déjenme que les recuerde este bendito deporte que es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida, se inventó para semanas como la que nos espera, y que con los años he aprendido que el Valencia lo forman las experiencias de todos aquellos que lo sufren y lo disfrutan cada día,así que no me queda otra que darle enhorabuena a todos los valencianistas porque se merecen todo lo bueno que les está pasando, y preparémonos para disfrutar los próximos días saboreando cada instante sabiendo lo difícil que es ganarle al FC Valors pero convencidos de que el equipo lo dará todo y no se rendirá. Y es precisamente esa certeza, lo que hace que este momento sea más especial si cabe.

El Valencia de Marcelino gana cuando juega mal y arrolla cuando juega bien, pero tiene algo más importante: no defrauda, ganará, empatará o perderá, jugará bien o mal, pero no defrauda porque es intenso y tiene las ideas claras. Si lo piensas, mola más la semana previa al partido y todo lo que ello conlleva, que el partido en sí mismo. Pero entre tanta alegría no quiero olvidarme de un par de ideas. La primera es para el colegiado del partido, el señor Hernández Hernández, del que digo sin miedo que no tiene narices de expulsar a Zidane por lo mismo que ha expulsado a Marcelino. La otra es para que se preparen porque desde hoy y hasta el domingo el nacionalmadridismo va a empezar a hacernos la rosca y convertirá al Valencia en el equipo de moda. Y le van a dedicar minutos y más minutos de debate televisivo a pesar de que hasta hace nada lo han ignorado de forma insultante, porque si le gana al FC Valors el Real Meseta se puede meter de nuevo en la pelea por la Liga...

