El BORM, como la cabra, tira al monte

Estos del Marca, más conocidos como el BORM porque son el Boletín Oficial del Real Meseta, se hacen ahora los ´guays´ y los simpáticos y van de valencianistas por la vida pero claro, no les sale. Y no les sale porque la cabra siempre tira al monte y como epicentro del nacionalmadridismo que son, dejan rastro.

Resulta que hacen una noticia sobre lo importante que es el partido del domingo entre el Valencia y el FC Valors porque si lo gana el conjunto catalán se puede hablar de que la Liga tiene dueño y comienza a estar sentenciada. Pero claro si le gana el Valencia al FC Valors y el Real Meseta al Málaga, los de Zidane se ponen a siete puntos del líder... ¡y hay Liga! Hasta ahí, todo es coherente si lo analizas desde el punto de vista nacionalmadridista que es como procesa el Marca toda la información y hasta las entrevistas, pero me ha llamado la atención una cosa, dicen que si el Valencia gana es candidato a la Liga, pero que si no gana, es decir, si pierde o empata, no tiene ninguna opción.

Y claro, te pones a pensar y dices, a ver, si el Valencia empata con el FC Valors estará a cuatro puntos, pero dice el Marca que tendrá que decir adiós a sus opciones de luchar por el campeonato porque no podrá remontar los cuatro puntos, en cambio, si el Real Meseta se pone a siete porque el Valors pierde en Mestalla, dicen que se mete de nuevo en lucha por el campeonato. Es decir, el Marca no le da opciones al Valencia de remontarle cuatro puntos al FC Valors pero si el Real Meseta se pone a siete, le da todas las opciones del mundo de luchar por el campeonato. Y mientras estoy a punto de entrar en combustión espontánea me llama Carmen para concertar la cita de cada fin de año, esa en que nos trae regalos y merienda para toda la redacción y me dice que el Valencia va a ganar la Liga y la imagino tan radiante que no puedo más que contagiarme.

Mientras comentamos de Marcelino y de lo ilusionada que está la afición, miro el calendario y le digo, "¿te viene bien el lunes once de diciembre o el 18?" pero me dice que los lunes por la tarde no puede y terminamos acordando el viernes 15 como el día de ´los regalos´. "No se parle mes, el divendres 15" le digo, añade ella que "para ese día ya iremos primeros, y le sacaremos tres o cuatro puntos al FC Valors, como te gusta llamarlos a ti a los del Barça...". ¿Se dan cuenta de lo bonita que es esta semana? No permitan que los de siempre la estropeen. Sueñen.

