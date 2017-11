Valdano no tiene poesía para el Valencia

Yo creo que tenemos un gafe. En una tertulia de Bein Sports, conducida por Axel Torres, ese que dice que el Valencia es un equipo que no gana títulos, hay cuatro personas debatiendo y después de ganar 0-2 al Espanyol, Axel pregunta si el Valencia es candidato a ganar la Liga, ojo, no pregunta si la va a ganar, pregunta si es candidato. Los cuatro tertulianos en cuestión son dos periodistas, Santiago Segurola y Enrique Ortego, y los dos dicen que sí, cada uno con sus matices y argumentos.

Los otros dos son Patrick Kluivert, ex futbolista del Valencia, que dice que también, y Jorge Valdano, ex entrenador del Valencia, que mira por dónde, discrepa de todos. Dice el argentino que el Valencia ganó con suerte en Cornellà, que es indudable, y que su rendimiento es irregular en el campeonato e incluso dentro de un mismo partido, cosa que no negaré, pero me temo que se empeña en no regalarle los oídos a los valencianistas pero desconozco el motivo, y mira que me extraña porque se le da muy bien da cuando se trata de otros equipos€

Sí sé en cambio, que con él en el banquillo, el Valencia no ganó nada. Y también tenemos a Cañizares, que es el mejor portero que yo he visto bajo palos en el Valencia y uno de los mejores analistas de fútbol del panorama español. Y también sé que esto me va a costar una bronca de mi madre porque es admiradora de Cañete, pero tengo que escribir lo que pienso. Resulta que en el programa en el que Cañizares es comentarista, lejos de poner el acento en lo injusta de la expulsión de Marcelino, ponen el acento en que el técnico asturiano, una vez expulsado, se comunicaba, presuntamente porque eso no se puede probar, con el banquillo del Valencia a través del teléfono móvil.

Y dice Cañete que no entiende que la norma diga que eso está prohibido y que merece sanción económica si luego no se cumple. Lo más curioso es que cuando sancionaron al Cholo y se comunicaba con el banquillo a través de un pinganillo ese mismo programa que con Marcelino reclamaba que se cumpliera la ley, hizo un reportaje muy chulo en el que todo eran bromas€ Ya se sabe que para el nacionalmadridismo al Cholo ´tot li para bé´. Por cierto, con Cañete en el Valencia sí ganamos títulos. Y muchos.

PD: Prometo que en adelante y hasta el día del partido, no me dejaré llevar por la mala vida y escribiré de lo bonito que será el domingo.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.