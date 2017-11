El Valencia ganó la Liga y Jaume me perdonó

Camino de Sevilla el Valencia podía ganar la liga y la cara de Rafa Benítez no me gustaba un pelo. El técnico estaba furioso, más que eso, como diríamos en mi pueblo, "anava mes calent que una mona". ¿Qué narices está pasando aquí? me preguntaba. No fue demasiado difícil averiguar el motivo: el Valencia podía ganar la Liga en Sevilla si Real Madrid y Barcelona perdían y por lo tanto el encuentro era vital, y el club, lejos de dotar a la expedición de calma y tratar de organizar un viaje cómodo en el que los futbolistas estuvieran tranquilos, llenó el avión de VIPS, que es una manera bonita de decir que ese día con el equipo viajaban más amigos y familiares de los directivos de lo normal y muchos más de los que le habría gustado a Benítez que viajaran.

Y entre la tensión pasó desapercibido para todos menos para un culo inquieto como el mío, un extraño aparato que llevaba uno de los utilleros. Era alargado y cilíndrico y sobre todo y más importante, era poco habitual. Un objeto alargado, cilíndrico y poco habitual de camino al partido en el que el Valencia podía ganar la Liga... estarán conmigo que aunque ningún otro periodista se dio cuenta, aquello tenía que ser por narices ¡el palmito de Jaume Ortí!

Así que me acerqué al utillero discretamente y le pregunté. Se quedó blanco. Trataba de negarlo pero a poco que le apreté lo dijo sin decirlo porque a menudo el lenguaje gestual dice más que el verbal ya que no lo puedes controlar. Tu cerebero quiere que tu lengua diga una cosa pero tus gestos y cara dicen otra. Como lo último que quería era meter en un marrón al utillero, me fui a por el presidente, "Jaume, ¿has portat el palmito?" le dije y él lo negaba y yo le decía pero si lleva un utillero una cosa que parece un churro... Como al utillero, el apuro delataba a Bonico así que haciéndome el tonto me acerqué al fotógrafo de SUPER y le expliqué la movida, "hazte el loco pero hay que hacerle una foto al utillero que lleva el churro ese, no he hablado con nadie del periódico, pero es el ´palmito´ de Jaume y supongo que será la foto de portada...".

Y efectivamente, la foto salió en portada porque la noche anteiror el FC Valors perdió en Vigo y el Real Meseta en casa con el Mallorca. Jaume me pidió que no publicara la foto y no le hice caso pero jamás me lo tuvo en cuenta, yo hice mi trabajo y él el suyo. Es más de regreso a Valencia, se limitó a guiñarme el ojo en plan ´Bonico, tenies raó, era el palmito´.

