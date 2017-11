Cuando te preguntan cómo estás...

No sé si lo he dicho alguna vez, pero lo digo hoy. A mi mujer le da igual el fútbol, pero absolutamente igual. Es capaz de no enterarse de que el Valencia le gana 4-0 este domingo al Barça y además, si por alguna de aquellas se entera, no se inmuta. En cambio, desde que a principios de semana le dije que Jaume estaba "mol malet", me ha preguntado todo los días por él.

Y mientras reflexionaba sobre esto camino de la 97.7 Radio Levante donde ayer por la tarde hicimos un programa especial dedicado a Ortí con Héctor Gómez, Vicente Sempere, Jordi Sanchis y todos los protagonistas que quisieron poner su granito de arena, apareció Rufete. No descubro nada si digo que tengo predilección por él, y lo cierto es que dio en el clavo. Las palabras de Rufo se nos quedaron grabadas a todos, de hecho, los cuatro nos miramos los unos a los otros conscientes de la profundidad de aquel mensaje: "En cualquier derrota Jaume siempre aparecía para animar, siempre tenía una buena cara y te ayudaba a levantarte. Y en este mundo del fútbol, que alguien te pregunte simplemente ´cómo estás´ es algo muy bonito".

¡Eureka! La pregunta provoca que lo entienda todo porque es ese ´bonico, com estas´? lo que hizo de él un presidente diferente hasta el punto que desde la distancia se apreciara que era un tipo cercano y humano. Si lo piensas, la mejor manera de definir a Jaume es decir que era ´Bonico´, porque es una palabra tan valenciana y tan cariñosa, que uno diría que la inventó él. Y de repente, mientras las anécdotas con Jaume reviven en tu memoria una tras otra con una frescura que asusta, miras atrás no sin cierto vértigo y te das cuenta de que ya son algunos años al pie del cañón.

Estoy cansado y sin ánimo. Y eso que David me ha dado la alegría del día al recordarme que junto a otros, estoy en el origen del fenómeno de la peluca naranja como símbolo de ese Valencia que llegó a ser considerado el mejor equipo del mundo. David es de Foios y fue quien le dio la peluca a Jaume en La Romareda a instancias de un cámara del programa El Día Después.

Al poco, y a través Chus Cabo, me puse en contacto con él y le hicimos una entrevista a doble página en el periódico, "Carlos, de alguna manera fuiste el impulsor...", me dijo anoche, "todo empezó con aquella portada". No he podido evitar emocionarme y lo que es peor, no me perdonaré haberlo olvidado. Gràcies Jaume. Mestalla te devolverá todo este domingo.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.