Breve ensayo sobre la mezquindad

Hoy tenía previsto escribir que el Valencia de Marcelino no se arruga ante nadie y que una vez pasada la calentura del partido ante el FC Valors, mirar la clasificación y ver que nadie le ha podido ganar un partido de trece disputados habiendo jugado contra equipos como el Atlético, el Real Meseta y el propio Valors, es como para sentirse orgulloso, pero me pasa que entre unos y otros me ponen de mala leche y no puedo mirar a otro lado. No sé a ustedes pero a mí me resulta muy complicado callarme ante la mezquindad nacionalmadridista, y en este caso hablo del Marca, ese periódico más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta, que el pasado viernes le dedicaba la portada al Valencia con una imagen de los futbolistas que ganaron el doblete y les animaba a pelear contra el FC Valors, pero que al día siguiente sábado, tras haber fallecido Jaume Ortí, ya se le había pasado toda la falsa sensibilidad valencianista y como jugaba el Real Meseta, se centró en lo que realmente le importa.

Mira que aborrezco, por no decir algo más gordo, al nacionalmadridismo, pero no esperaba tanta maldad por su parte. O como esa emisora nacionalmadridista que empezó el programa del sábado diciendo que la noticia del día era la renovación de Messi, pasándose por el arco de triunfo a Jaume. Ante esa emisora, el Valencia se espatarró no hace demasiado y le permitió entrevistar a cuantos futbolistas le dio la gana, y así se lo paga después al club. Y para rematar, te encuentras a los del otro bando, al nacionalsupremacismobarcelonista, clamando contra el mundo por el gol no concedido a Messi en Mestalla.

Llevan años presumiendo de ´valors´ y no se dan cuenta de que de eso no se presume, eso se tiene o no se tiene. Valverde ha demostrado tenerlos sin presumir y ellos, que tanto lo cacarean, demuestran ser unos interesados que callan las muchas veces que, por ejemplo esta misma temporada, de haber tecnología en la Liga española, ellos no se habrían beneficiado. ¿Qué clase de ´valors´ son esos que reclaman una tarjeta amarilla a Rodrigo cuando está celebrando un gol con una peluca que todo el mundo sabe que es un homenaje a una persona fallecida recientemente y que ha marcado un antes y un después en el valencianismo? Hablar de atraco en Mestalla y no mencionar el clarísimo penalti de Umtiti a Guedes solo está a la altura del nacionalmadridismo...

