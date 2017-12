Pedrerol y Roberto Gómez, concurso de ´bocachanclas´ en la capital

Con esto que voy a escribir no insinúo que esperaba que tras la primera derrota del Valencia el aficionado reaccionaría mal, pero sí digo que me ha sorprendido gratamente la excelente reacción de el valencianismo, me ha gustado esa mezcla de exigencia, apoyo y comprensión porque deja algunas lecturas interesantes. Es como si el valencianismo le hubiera dicho al equipo "queremos que sigáis ganando y corriendo cada partido como hasta ahora, y como eso es lo que estáis haciendo os seguiremos apoyando y por ello este sábado más que nunca Mestalla se vestirá de gala. Además, sabemos perfectamente que no se puede ganar siempre, hay que hacer autocrítica y seguir trabajando. Estamos con vosotros".

La lectura definitiva es que la afición está con su equipo y es buen momento porque el nacionalmadridismo amenaza con tormenta. Y esa es la otra gran lectura de la derrota en Getafe, que la afición está con su equipo y que el Valencia empieza a molestar. Lo que sirve para justificar al equipo de Zidane es motivo para criticar al Valencia, a su entrenador o a su capitán. Empezamos con Pedrerol, un tipo que antes de que el FC Valors visitara Mestalla se disfrazó de valencianista por interés y que ahora vuelve a su esencia, que no es otra que defender al Real Meseta.

Y preparémonos porque ahora mismo, el Valencia de Marcelino es rival directo del conjunto de Zidane. Y como prueba, ahí tienen al tal Pedrerol cargando contra el técnico del Valencia por opinar del Real Meseta. Pedrerol puede opinar del Valencia y hacerse pasar por valencianista pero Marcelino no puede dar su opinión sobre el Meseta. Y mucho menos si lo que dice es una crítica a Florentino Pérez. ¡Hasta ahí podíamos llegar...! ¿eh Pedrerol?

Marcelino dice que el Real Meseta tiene peor equipo que la temporada y Pedrerol carga contra él. Causa y efecto. Y como de lo que se trata es de quitar al Valencia de la ecuación de los cuatro equipos de Champions, Pedrerol se ha puesto manos a la obra: "Parejo culpa al césped en la derrota del Valencia en Getafe". El capitán del Valencia dijo más de una vez que no es excusa, pero eso a Josep le da lo mismo... Como a Roberto ´chuletón´ Gómez, que en Radio Meseta solo le ha faltado pedir cárcel para Parejo por quejarse del césped. Por otra parte, el capitán del Valencia CF puede ir otra vez a los periódicos nacionalmadridistas y que le hagan otra campaña para ir a la selección española...

