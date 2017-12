Antes de opinar, pregunten a Pedrerol... o mejor, a Ferreras

No es nada nuevo pero no por ello hay que acostumbrarse. Los mismos medios de comunicación que hace unas semanas se disfrazaban de valencianistas ante la visita del FC Valors a Mestalla, esos ante los que el Valencia se espatarra y tienen barra libre para entrevistar a cuántos futbolistas les dé la gana y les abre Mestalla, el Palco VIP, el bar y el jacuzzi si a lo largo de la noche hiciera falta, cargan ahora, cada uno a su manera, contra Marcelino, Dani Parejo y el Valencia CF en general. Y todo, en esencia, por hablar del Real Madrid o por criticar al Getafe, que desde el punto de vista futbolístico no es poderoso pero, ay amigo, está en la capital y su presidente sabe moverse entre bambalinas. Y ya sabemos qué dice Saramago de los de la capital, que creen tener al rey en la barriga porque la casualidad quiso que nacieran en el centro.

Javier Tebas

Resulta que la Liga de Fútbol Profesional anuncia que va a hacer una investigación para ver qué le pasa al césped del estadio del Getafe y que incluso el propio presidente Ángel Torres admite que lo quieren cambiar, y a Dani Parejo por decir que ese césped que va a investigar la LFP no es digno de la Liga española, lo han molido a palos. Uno de ellos ha sido Roberto ´chuletón´ Gómez, que trabaja en el programa El Transistor de Onda Cero y es mundialmente reconocido por las comidas con Ángel Torres. Y conocido también por decir bobadas. También le han atizado de lo lindo al capitán del Valencia en la Cadena Ser, epicentro del nacionalmadridismo y que presume de tener a Mijatovic como comentarista estrella, y emisora a la que muy cándido acudió el presidente Anil Murthy a hablar en exclusiva... para no decir nada, que en eso es virtuoso y lo digo sin ánimo de crítica. Los toreó como quiso. Y que tome buena nota Dani Parejo, que se echó en manos del Marca y el Diario As, que como todo el mundo sabe compiten por ser el Boletín Oficial del Real Meseta, algo que podemos considerar como la competición más estúpida de la historia de las competiciones. Pues eso, que Parejo esperaba que Marca y As apretaran y mordieran a Lopetegui a cambio de dos entrevistas para que el seleccionador lo convocara... No me llames iluso porque tenga una ilusión, que cantaba el Lichis.

Disfrazados

El nacionalmadridismo le pasa la mano por encima del hombro al Valencia cuando le conviene, pero solo muerde por el Real Meseta, y si alguno no se ha enterado todavía, ahí tenemos al gran Josep Pedrerol que se disfraza de valencianista y lee editoriales que alguien le escribe porque él ni se molesta en pensarlos, pero arremete contra Marcelino a poco que el técnico ha dicho algo sobre el Real Meseta que a él, a Pedrerol, no le ha gustado. Digo mejor, Pedrerol carga contra Marcelino a poco que Marcelino ha dicho algo que deja en mal lugar a Florentino Pérez, ser superior que alimenta a Josep. Y resulta que Josep trabaja en ATRESMEDIA, ese grupo de comunicación en el que Antonio García Ferreras campa a sus anchas, y les recuerdo que Ferreras es amigo personal del Tito Floren, no en vano fue no hace demasiado Director de Comunicación y Contenidos del Real Madrid. ¿Entienden ahora los palos de Pedrerol a Marcelino por decir que Florentino ha hecho peor equipo que la temporada pasada? Son causa efecto, o dicho de otra forma, el amo ordena y la marioneta cacarea. ¿Hace falta que recordemos que José María García dijo no hace demasiado que José María Aznar logró que se cambiara una noticia que no favorecía al Real Madrid en un informativo de Antena 3 y que le pidió que ayudara a Florentino Pérez? ¿Y qué ha dicho Marcelino del Real Meseta? Pues que tiene peor plantilla que la temporada pasada, una verdad que los pesebreros del Tito Floren no permiten que sea divulgada no vaya a ser que la idea cale entre la gente. De todo, lo peor es que Pedrerol se permite el lujo de decirle al entrenador del Valencia de qué debe hablar y de qué no. Es lo que tiene conceder una entrevista a Radio Meseta... que te preguntan por el Real Meseta porque es lo único que les interesa.

¡Cállate!

PD: Para que nadie pierda el tiempo buscando qué ha dicho Pedrerol sobre Marcelino, aquí lo tienen: "Hay que ser más prudente Marcelino, no se puede meter uno en casa ajena porque te pueden pintar la cara. Zidane ha sido elegante, muy elegante en su respuesta, como siempre. Jamás se le ocurriría juzgar a la plantilla del Valencia ni hablar de la planificación del Valencia ni dudar del trabajo de Marcelino, el técnico del Valencia. Se ha equivocado, bastante tiene con lo suyo, ha vuelto la ilusión a Valencia, el equipo juega bien, muy bien, y está a solo cinco puntos del Barça, hay que aprovechar el momento, han sido años demasiado duros, de peleas por evitar el descenso y ahora toca actuar con prudencia, con humildad, con trabajo, con mucho trabajo, sin levantar la voz, pasito a pasito. El Valencia puede hacer una temporada grande, muy grande, y la afición se lo merece, Marcelino, no lo estropees". Conclusión, cada día me gusta más Marcelino... 'el millor regaor del món'.

