¿Qué opina el Yeti del Real Meseta?

Puedo prometer y prometo que no quería seguir escribiendo del nacionalmadridismo pero el linchamiento al que están sometiendo a Marcelino me obliga. La incoherencia de esta gente es tal, que un tipo como Pedrerol es capaz de abrir su programa con la exclusiva del siglo -el concepto de exclusiva en El Chiringuito es muy relativo- de que el Real Meseta se plantea fichar a Icardi en enero al tiempo que atiza a Marcelino por decir que el equipo blanco ha perdido potencial respecto la temporada pasada en posiciones importantes.

Vamos a ver, el entrenador del Valencia viene a decir que el Real Meseta esta temporada tiene peor plantilla que la pasada y por ello le atizan, pero si es mentira, y por lo tanto tiene igual o mejor plantilla que la temporada pasada en que ganó la Liga y la Champions... ¿para qué narices quiere fichar un delantero ahora? Pero claro, tienen coartada, lo que le dicen Pedrerol y el de la foto de Mou en un artículo publicado por el Marca, más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta, es que Marcelino no se meta donde no le llaman. Y manda narices que le digan eso al entrenador del Valencia cuando lo que hace es ser sincero a una pregunta que le hacen en Radio Meseta. Si la culpa la tienen ellos que son incapaces de entrevistar a nadie sin preguntarle por el Real Meseta... Lo diré de otra manera, cualquier día va Roberto ´chuletón´ Gómez por el Retiro contando a los pajarillos ´noticiazos´ que nunca se cumplen y se encuentra al Yeti -el abominable hombre de las nieves-, y en vez de llamar a Iker Jiménez le pregunta si le parece bien que el Real Meseta haya vendido a Morata. Le dicen a Marcelino que no tiene que opinar del Real Meseta aunque sea sincero y respetuoso y son ellos mismos los que le preguntan por el Real Meseta. ¡Pues no le preguntéis! Conclusión, quieren que responda lo que a ellos les interesa.

Y digo yo, ¿puede un futbolista del Real Meseta hablar de la planificación o ha de limitarse a jugar a fútbol? Cristiano dijo lo mismo que Marcelino y alguno de los que carga contra el asturiano aplaudió la sinceridad del portugués. El propio Pedrerol ha dicho que la plantilla actual del Real Meseta es peor, pero le tiró la porquería a Zidane porque es Florentino quien le alimenta. Al final, lo que queda es que si hablan de Marcelino y de Icardi, no hablan de que Forrest Bale se lesiona más que Woodgate, de que Cristiano y Benzema no le marcan ni al arco iris y de que Zidane y compañía están a ocho puntos del FC Valors. Y el pato lo paga el Valencia. Toma nota Marcelino.

