Usain Bolt ha quedado... ¡retratado!

Me hablaba un colega el otro día de la importancia del partido de este sábado en Mestalla. Todavía algo escocido por la derrota de Getafe, dice que ante el Celta hay algo más que tres puntos en juego porque si se suman, además consigues olvidar lo de Getafe y vuelves a mirar hacia adelante. En cambio, "si empatamos o perdemos estaremos pensando en si lo anterior ha sido un sueño del que comenzamos a despertar". Tan preocupado está que cree que, además, el Valencia debe ganar con solvencia, debe convencer para espantar fantasmas. Yo le dije que el equipo ha demostrado solvencia de sobra y que lo que tiene que hacer es ganar el partido. Lo último que hay en el Valencia son dudas hacia el equipo.



La última de la semana

"¿Para qué le preguntan al entrenador del Valencia por el Real Meseta si luego no quieren que conteste sobre el Real Meseta?". Es la reflexión que el otro día compartía con ustedes en esta misma página y como prueba de lo irrefutable del argumento ahí van las explicaciones de Marcelino: "A mí me hicieron una pregunta, con el máximo respeto al Real Madrid y a Zidane hice una valoración técnica, una opinión, solo dije eso. El que quiera ver otra cosa es su problema. Creo que he sido educado, respetuoso, con la institución, los futbolistas y el entrenador. Con total sinceridad contesté a lo que me preguntaron". Solo espero que el Valencia y el propio Marcelino tomen buena nota. Y sobre todo, espero también que Pedrerol deje de intentar engañar a la gente con sus editoriales escritos por segundas o terceras personas...

Pero ya saben que el nacionalmadridismo es incapaz de sacarse al rey de la barriga y para explicarlo mejor mi menda lerenda bromeaba con que un día se encuentran al Yeti –el abominable hombre de las nieves– por el Retiro y le preguntan si les parece bien que el Real Meseta haya vendido a Morata, pues como suele ser habitual, la realidad supera a la ficción.

Me ha recordado mi neurona preguntona que Isaac Fouto, de la Cadena Cope, en los pasados Juegos Olímpicos tuvo la oportunidad de hacerle tres preguntas a Usain Bolt después de convertirse en el primer atleta en ganar tres medallas de oro consecutivas en los cien metros lisos y terminó preguntándole si era del Barça o del Real Madrid... Según la teoría de la libertad de expresión de Pedrerol, si Bolt hubiera dicho que es del FC Valors, le habría dedicado un editorial en plan... "Usain, has quedado retratado, dedícate a hablar de atletismo...".

