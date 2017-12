Lo admito, a veces soy un poco cansino

Menos mal que regresa la Liga y el partido ante el Celta porque había entrado en un bucle contra el nacionlamadridismo del que no sabía cómo salir y que terminaría pasándome factura física o mental. Total, que me he serenado, he limpiado mi mente de agentes externos y extraños, y me he centrado en lo que me tengo que centrar, que es una manera de contar bonito lo que ha pasado, y ha pasado que la neurona preguntona me ha cantado las cuarenta: «Pero vamos a ver chaval, o eres ´mu tonto´ o lo disimulas muy bien.

Con lo que se está jugando el Valencia este fin de semana y lo nervioso que noto que ya estás por el partido, ¿qué narices haces escribiendo y gastando energías a diario con Pedrerol, Roberto ´chuletón´ Gómez o el de la foto de Mou? ¿Acaso no te has dado cuenta que no van a cambiar jamás? Haz el favor de centrarte en lo verdaderamente importante y olvídate de tanto cantamañanas porque a veces eres un poco cansino...». Así que en pie de guerra aquí estoy, a boca llena y sin temor, marchando siempre a todo gas y al mirar la clasificación veo que el Sevilla juega en la Cueva de Alí Babá contra el Real Meseta, y el FC Valors en el Estadio de la Cerámica con el Villarreal, por lo que si el Valencia gana al Celta de Vigo -ya sé el resultado pero no lo voy a decir- a alguno le recortamos puntos. Al respecto, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, saca pecho por su equipo y dice que se habla mucho del Valencia pero solo tiene tres puntos más. Y qué quieren que les diga, después del rapapolvo que me ha dado la neurona preguntona estoy en plan serio, así que si el Sevilla pierde contra el Meseta, respiraré más tranquilo.

Lo de mirar al FC Valors mola mucho y no seré yo quien le diga al personal que no sueñe, pero el primer objetivo es la Liga de Campeones, si a partir de ahí nos encontramos otra cosa, mejor. Por cierto, el Valencia tiene tres puntos más que el Sevilla pero el 4-0 de Mestalla puede ser vital, ya que en caso de empate a puntos lo normal es que la diferencia de goles entre ambos caiga del lado valencianista. Repito, lo normal.

¡Crisis en Madrid!

Crisis en la meseta cuando le han preguntado a Zidane si él era mejor futbolista que Cristiano Ronaldo y ha respondido que sí. Cómo serían las caras de los periodistas que se ha visto obligado a aclarar que era una broma... Decir que alguien es mejor que Cristiano se considera sacrilegio en la capital, aunque seas Zidane. Es el poder del Tito Floren.

