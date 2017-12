Marcelino, por favor, no fiches vedetes

Simone Zaza, internacional por Italia, vino al Valencia cuando todos se marchaban, en esta temporada lleva diez goles en quince partidos de Liga, tiene un menisco parcialmente roto y le ha dicho al club que no se opera, que sigue jugando y además se mata a correr cada partido. Rodrigo Moreno, podía haber esperado a que terminara la temporada para, con solo un año más de contrato, sentarse a ver cuántos equipos llaman a su puerta y a cambio de cuánto dinero. Pero no, después de tres temporadas flojas, en la cuarta está dando todo eso que se le suponía, y antes de que se desaten los rumores habituales en esto del fútbol renueva con el Valencia. Con ello, si el club decide venderlo, tiene el poder en la negociación. Si no hubiera renovado, el poder lo tendría él, Rodrigo Moreno. ¿Por qué digo esto? Muy fácil, éste es el nivel de implicación que tienen los dos máximos goleadores del Valencia, por lo tanto, ese es el listón que tiene que tener en cuenta el Valencia a la hora de fichar. Y lo mejor de todo, es que Marcelino lo sabe perfectamente y lo va a tener en cuenta. Lo diré en otras palabras, si dos de tus estrellas actúan así, lo último que puedes hacer es fichar un futbolista vedete que monte un ´pollo´ en el vestuario porque es suplente dos partidos y que crea que ha de jugar por decreto y que por lo tanto no le hace falta ganarse el puesto en los entrenamientos diarios. Supongo que se entiende lo que trato de decir. El Valencia será competitivo en la medida en que su vestuario siga siendo una piña y los futbolistas estén dispuestos a dejare el físico por el bien colectivo. Afortunadamente, es muy difícil fichar jugadores que mejoren lo que hay, pero lo cierto es que es absolutamente necesario reforzar el equipo. Y eso lo saben perfectamente Marcelino y Alemany.



Comprensión selectiva

La Cadena Ser, epicentro del nacionalmadridismo que presume de tener a Mijatovic como comentarista, esa que dijo que Parejo y los jugadores del Valencia eran unos malos perdedores por quejarse del césped del estadio del Getafe, ese césped que el propio presidente del Getafe ha dicho que van a cambiar en el próximo parón liguero, fue muy comprensiva con los jugadores del Celta que rajaban como locos del arbitraje de Mestalla y dijo que hablaban en caliente en un momento complicado para ellos. Ya ven, cuando se trata de los futbolistas del Valencia no hay tal comprensión...se ve que cuando pierden, Parejo y compañía no tienen derecho pasar por momentos delicados.



Más opiniones de Carlos Bosch.