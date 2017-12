Estudio Estadio y la moraleja de Forocoches

Alejandro Marín es el dueño y fundador de Forocoches y salió en La Vida Moderna, -que es junto a Ser Historia el único programa que escucho de la Cadena Ser, el resto, y especialmente los de deportes, son penosos y están repletos de periodistas ampulosos que presumen de lo que no hacen- y dijo que su foro es «un nido de trolls», que viene a ser algo así como una pandilla de tipos dispuestos a putear al personal y que a veces hasta lo hacen con gracia.

En mi vida he entrado en Forocoches y hasta creo que hace falta un permiso especial, pero me he reído bastante con sus ´trolleadas´ porque son dignas de aplauso y tienen una profunda crítica a la sociedad actual que conviene no dejar de lado. Como aquella vez que una revista hizo una encuesta para ver qué periodista era la más sexi de 2009 y ellos obligaron a la revista a nombrar a Curry Valenzuela. Con todo los respetos a la señora Valenzuela, lo que entiendo que hizo Forocohes es decirle a la gente de esa revista que haga encuestas serias que midan a las periodistas por su valía y no por si son guapas, feas, altas o bajitas. Y ojo que yo soy bajito, cabezón y feo, aunque eso sí, y no sin cierto esfuerzo, ya me he quitado el esguince de barriga.

La moraleja que nos deja Forocoches es algo como esto: «Estamos hasta las narices de vuestras gilipolleces, y si se trata de hacer el gilipollas, vamos a ver quién puede más». Y como ellos son el mayor foro de internet en castellano del mundo, pues pueden más y colocan a John Cobra, que es de al lado de mi pueblo, como candidato de TVE a Eurovisión en 2010. Y resulta que para bien, ha cundido el ejemplo de Forocoches y le ha estallado en los morros a Estudio Estadio y a Juan Carlos Rivero, un tipo que fomenta el nacionalmadridismo más rancio y de peor calidad, y que encima lo hace desde una televisión pública.

Supongo que el hecho de que se lo permitan nos define como país... El caso es que Estudio Estadio hizo una encuesta pensada para gloria del Real Meseta y que era tan estúpida, que la pregunta en sí misma te lleva a pensar que ellos, los de Estudio Estadio, consideran que los lectores son bobos. Porque eso cabe pensar cuando un programa de televisión española pregunta esto en redes sociales: «¿Qué equipo prefieres que gane el Mundialito, Real Madrid, Al Jazira o Gremio de Portoalegre?». Y pasó que la gente, para reírse de ellos, votó mayoritariamente al Gremio de Portoalegre. Conclusión; la gente está hasta las narices del periodismo nacionalmadridista. ¡Normal!

