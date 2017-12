Un voto por el sentimiento en el fútbol

Nunca me ha caído bien el presidente del Atlético de Madrid. Le tengo cierta manía, por no escribir algo más rotundo, desde que el día que a Zigic le rompieron la camiseta en el Vicente Calderón y el colegiado de turno no pitó nada, él dijo que no era penalti porque el árbitro no lo había señalado. Aquello fue el mayor ejercicio de cinismo que he visto en mi vida. Recuerdo la rabia que sentí en ese momento y me pongo de una mala leche que seguro no me conviene porque necesariamente ha de ser malo para la salud. Y los periodistas de la capital riéndole la gracia... claro, se había clasificado el Atlético y al Valencia que le den morcillas. Años después constato que tal vez no sea un cínico Enrique Cerezo y simplemente sea que el hombre no da para más. Porque esa es la única explicación que le encuentro a que el tipo diga en público lo siguiente: «El sentimiento en el fútbol se debe perder, esto es un negocio». Vamos, que está diciendo a todos los aficionados colchoneros que son unos panolis, que él está en la presidencia del club rojiblanco desde los años de ´Maricastaña´ por puro interés y no por sentimiento.

A ver, decirle a la gente que no se encariñe demasiado con un futbolista puede tener cierta lógica como medicamento preventivo y ahí está Paquito Alcácer como prueba, se fue el que se suponía más sentía ´el ferro´, pero hacer una enmienda a la totalidad y asegurar que los aficionados han de perder el sentimiento por un escudo y una camiseta y acudir al estadio como si fueran a ver la última película de Star Wars... manda narices. Y que lo diga el presidente del Atlético de Madrid, pues más narices todavía, porque el equipo del Cholo no da espectáculo al espectador, lo que da son razones ilimitadas para que los colchoneros sigan cantando con mucho sentimiento aquello de «qué manera de sufrir». Y esto se puede extrapolar al Valencia en cierta medida.

Los que afirmaban que con la compra de la mayoría accionarial por parte de Lim se terminaba el sentimiento, ya han visto que no, que el fútbol es rabiosa actualidad y resultados, y a poco que el equipo gane partidos, Mestalla se llena. ¿O acaso los que estaban recibiendo al equipo en la Avenida de Suecia el día del partido ante el FC Valors pensaban `qué putada que ya no puedo disfrutar de los sentimientos hacia el Valencia porque la mayoría accionarial ya no la tiene la Fundación, ahora la tiene Peter Lim...? Afortunadamente, los aficionados son bastante más inteligentes que los dirigentes. Y que siga siendo así.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.