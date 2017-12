La denuncia de los estúpidos

Ahora resulta que el Atlético Meseta va a denunciar al FC Valors ante la FIFA, la UEFA, Baltasar Garzón, el Rey y ante Letizia Ortiz si hace falta, porque ha hablado con Griezmann para ficharlo la temporada que viene y tiene contrato en vigor con el equipo madrileño. Vamos a ver si dejamos las cosas claras. El presidente del Atlético de Madrid, el señor Enrique Cerezo, es lo que en mi pueblo llamamos ´un mantecao´ que se deja llevar con tal de que a él no le crititquen. Enrique Cerezo no tiene narices de denunciar al FC Valors por negociar o hablar con Griezmann, y si lo hace, habrá que decir abiertamente que tiene la cara muy dura porque el Atlético de Madrid ha fichado a Rodri, centrocampista del Villarreal, haciendo lo mismo que ha hecho el FC Valors. Por cierto, hasta ahora Rodri era un desconocido y en cuestión de días se ha convertido en el sustituto de Busquets. El Atlético de Madrid negoció antes con Rodri que con el Villarreal pero nadie de la prensa nacionalmadridista sale ahora a decir que els ´groguets´ denuncian ante la FIFA -o ante Letizia Ortiz- a los colchoneros.

Pero hay más, ¿qué me dicen del chantaje al que sometió el Atlético de Madrid al Chelsea este verano con el asunto de Diego Costa? ¿El Atlético no negoció con Diego Costa antes de tener un acuerdo con el Chelsea? ¿Nos hemos vueltos bobos o qué? ¿Por qué no sale Roberto ´chuletón´ Gómez a hacerse el ofendido y pedir que la FIFA y Letizia Ortiz denuncien al Atlético Meseta? Y como me estoy calentando digo más, ¿ha denunciado el Atlético al Real Meseta por haber negociado antes con Theo que con el Atlético?

Como habrán podido comprobar, esto de la denuncia del Atlético al FC Valors es una milonga de las gordas, así que por si alguno sigue todavía en ´la figuera´ o en la parra, yo les diré a santo de qué viene el tema porque es muy fácil. ¡El sábado juega el Real Meseta contra el FC Valors, y si el equipo de Zizou no gana, tiene la Liga perdida! ¿Queda claro o no queda claro? Florentino ha tocadao zafarrancho de combate y empezamos la semana con la parida del pasillo al campeón de la ´Chupito cup´ que desde que la gana el Real Meseta es Mundial de Clubes, y ahora estamos con una denuncia estúpida, contada por estúpidos y auspiciada por estúpidos que no puede probar aquello que reclaman. ¿Lo próximo? Tranquilos, yo se lo adelanto: cualquier chorrada que inventen Pedrerol o Ferreras. Cuando el Real Meseta jugó contra el Athletic salió el fichaje de Kepa, cuando jugó contra el Tottenham decían que a Florentino le gusta mucho Pochettino y ´chuletón´ Gómez hasta dio por fichado al delantero Harry Kane. Por no recordar que cuando les tocó jugar contra el Dortmund se volvió a hablar de que Florentino quería fichar a Aubameyang. Es el cuento de nunca acabar.

PD: La norma esa de que un club no puede negociar o hablar con un jugador que tiene contrato en vigor es también estúpida: si existen las cláusulas de rescisión, ¿cómo narices convenzo al jugador de que pague su cláusula si no puedo negociar con él?

